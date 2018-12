Allgemein | STAR NEWS

Taylor Kinney: Guter Samariter

Auf Taylor Kinney (37) kann man sich verlassen.

Der Schauspieler ('Chicago Fire') hat nämlich keine Probleme damit, seine Hände schmutzig zu machen, wenn eine Notsituation vorliegt. Das hat Taylor Kinney am Heiligabend eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als er einem anderen Autofahrer half. Dieser hatte nämlich in Lancaster im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Reifenpanne gehabt — und es schien fast, als stünden die bereitwilligen Helfer Schlange, um ihn wieder flott zu machen. Augenzeuge Chris Kurtz erspähte den Wagen sowie Reifenteile, die von Cary Ahls Auto stammten am Straßenrand. Umgehend stoppte der Fahrer, um zu sehen, ob seine Hilfe vonnöten war. Doch er war nicht der Einzige, denn jemand anderer hatte die gleiche Idee gehabt: Ein Pickup-Truck stand bereits neben dem Gestrandeten.

"Ich sah diesen Herren aus dem Pickup kommen, und dann nahm er seinen Cowboyhut ab", erinnert sich Chris Kurtz gegenüber der lokalen News-Website 'Lancaster Online. 'Er ging einfach ganz langsam auf den Kerl zu und es stellte sich heraus, dass es Taylor Kinney war, der einfach nur helfen wollte.' Dem nicht genug, der Star weiß natürlich auch die Regel Nr. 1 im Zeitalter von Social Media: Foto, oder es ist nie passiert. Nachdem er beim Reifenwechsel behilflich war, posierte er geduldig für Selfies, bevor er sich wieder auf den Weg machte.

"Wie der Weihnachtsmann verschwand er einfach im Sonnenuntergang, nachdem er sicher war, dass der andere OK war", berichtet Chris Kurtz. Lady Gagas (32) Ex-Verlobter Taylor Kinney als Weihnachts-Samariter — warum auch nicht?

© Cover Media

Artikel zum Thema Taylor Kinney: Liebe nur in Serie