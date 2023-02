Allgemein | STAR NEWS

Taylor Hasselhoff hat geheiratet: Stolzer Moment für Papa

DE Showbiz - Kinder werden erwachsen: Das muss jetzt auch Schauspieler David Hasselhoff (70) einsehen. Ok, seine Tochter Taylor (33) ist auch schon 32 Jahre alt, aber sie hat jetzt geheiratet und das sind diese Momente, wo es den Eltern dämmert, dass ihr Nachwuchs sich endgültig abgenabelt hat.

Taylor Hasselhoffs Traumhochzeit in Kalifornien

Der Star führte Taylor in den Ethereal Gardens im kalifornischen Escondido zum Altar und seine "Kleine" musste ein paar Tränen verdrücken, wie sie 'People' erzählte. "Ich glaube, der Grund, warum ich anfing zu weinen, war, als ich meinen Vater sah, denn er war einfach so ein großes Licht in meinem Leben", schwärmte die Amerikanerin. "Er ist auch so unterstützend und liebevoll, und ich weiß, wie sehr er sich um mein Wohlbefinden und mein Glück sorgt." Überhaupt sei es eine schöne Hochzeit gewesen. "Die Leute sind aus der ganzen Welt angereist. Es war so toll, alle unsere Familien und Freunde zusammenzubringen und alle in einem Raum zu haben."

David Hasselhoff wird sich wohl bald auf Enkelinder freuen

Bislang konnte sich der 'Baywatch'-Star noch relativ jugendlich geben, aber wenn es nach Taylor geht, darf er sich wohl bald Opa nennen. "Wir werden auch bald versuchen, Kinder zu bekommen, was schon immer ein Traum von mir war, nämlich eine große Familie mit einem tollen Partner zu haben." Dies sei auch der Wunsch von ihren frisch angetrauten Gatten Madison. Ob David sich über eine Rasselbande Enkelkinder freut, wissen wir nicht, aber wenn er so ein toller Papa ist, wird er sich seinem Schicksal fügen und demnächst Lego bauen. Oder ihnen das Schwimmen beibringen – das wäre die richtige Aufgabe für David Hasselhoff!

Bild: Tony DiMaio/startraksphoto.com

Weitere Artikel