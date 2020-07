Allgemein | STAR NEWS

‘Tatort’ und mehr: Tilo Prückner ist tot

DE German Stars - Thilo Prückner (†79) ist tot. Der beliebte Schauspieler machte sich durch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen einen Namen, war seit Jahrzehnten aus der deutschen Unterhaltung nicht wegzudenken.

Tilo Prückner war Stammgast auf dem Bildschirm

Jüngere Fernsehzuschauer werden den Darsteller aus dem 'Tatort' kennen, schließlich spielte er von 1992 bis 2015 die Figur des beliebten Kommissar Holicek. Zuvor hatte er bereits als ewig kranker Ermittler in 'Adelheid und ihre Mörder' neben Evelyn Hamann geglänzt. Erst im Februar dieses Jahres war der Fernsehfilm 'Krauses Umzug' ausgestrahlt worden, in dem Prückner eine prominente Rolle übernommen hatte. Bereits seit den 60er-Jahren war er vor den Kameras und auf der Bühne zu sehen.

Unerwartet plötzlich

Seine Agentur, 'Agentur Vogel', teilte nun in einem Statement mit, dass der Darsteller überraschend gestorben sei. Am 2. Juli sei er friedlich in Berlin eingeschlafen: "Unerwartet plötzlich ist der Schauspieler Tilo Prückner am frühen Donnerstagabend im Alter von 79 Jahren in Berlin vermutlich an einem Herzversagen gestorben. Er hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Kinder, Enkel und viele Freunde."

Weitere Artikel