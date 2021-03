Allgemein | STAR NEWS

‘Tatort’-Star Friederike Kempter über Klimaschutz: Die nächste Generation macht Hoffnung

DE Deutsche Promis - Auch wenn sie mittlerweile nicht mehr beim 'Tatort' dabei ist, so hat Friederike Kempter (41) doch alle Hände voll zu tun: Gegenüber 'Bild' bestätigte ihre Pressesprecherin, dass Kind Nr. 2 mit Partner Jan-Ole Gerster (42) unterwegs sei. Im Sommer ist es soweit: ihre dann dreijährige Tochter wird ein Geschwisterchen bekommen. Kein Wunder, dass sich Friederike viele Gedanken über die Zukunft unseres Planeten macht.

Mit gutem Beispiel voran

Der Star macht sich für die Initiative 'German Zero' stark, die darauf hinarbeitet, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral wird. Dass dabei ein Land allein keinen Unterschied machen kann, ist Friederike durchaus klar, doch einer muss schließlich den Anfang machen, betonte sie im Interview mit 't-online': "Jeder von uns kann sich an der Initiative beteiligen, indem er zur nächsten Bundestagswahl die Abgeordneten wählt, die sich dazu verpflichten, dass der Gesetzesvorschlag auch Gesetz wird. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Es bedarf einer großen politischen Veränderung und politischer Entscheidungen. Wenn wir das in Deutschland schaffen, werden wir auch andere Länder mitreißen."

Friederike Kempter lebt Klimaschutz

Sie selbst geht mit gutem Beispiel voran, fliegt nicht mehr innerhalb Deutschlands, nutzt viel öffentliche Verkehrsmittel, fährt Rad und kauft saisonal und regional ein: "Man kann günstig und gut für wenig Geld einkaufen, es bedarf halt etwas Planung. Man braucht keine Erdbeeren im Januar." Gerade unsere tief verwurzelten Konsumgewohnheiten bereiten ihr Sorge: "Ich habe gelesen, dass wir heutzutage im Vergleich zu vor 20 Jahren absurd viel mehr Klamotten konsumieren. Wir ziehen T-Shirts zweimal an, dann werden sie weggeschmissen oder landen im Schrank ganz hinten und werden nie wieder getragen."

Doch sie sieht auch Positives, gerade beim Blick nach vorn: "Ich freue mich einfach, wenn ich Leute aus den nächsten Generationen kennenlerne – beispielsweise bei Drehs – die haben ein ganz anderes Verhältnis zu der ganzen Thematik. Viele junge Menschen ernähren sich vegan, machen darum aber kein großes Aufheben." Selbst Fleischkonsum fände heutzutage bewusster statt. "Diese jungen Menschen geben mir Hoffnung", so Friederike Kempter.