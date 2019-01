Allgemein | STAR NEWS

Taraji P. Henson: “Ich bin nicht bereit für die Weide”

Taraji P. Henson (48) nutzte ihre Ehrung für eine wichtige Botschaft.

Die Schauspielerin ('Der seltsame Fall des Benjamin Button') erhielt am Montag [28. Januar] eine der höchsten Auszeichnungen Hollywoods: einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Die Enthüllungszeremonie für die 2655. sternengeschmückte Marmorplatte nutzte Taraji dann auch gleich für eine Message, die ihr am Herzen liegt.

"Ich will durch die Glasdecke brechen, die für Frauen über 40 noch immer existiert. Die erzählen dir 'Das war's, du wirst jetzt auf die Weide geschickt und wir heuern eine Jüngere an, die mehr Sex-Appeal hat'", verkündete der Star. "Aber dann guck ich mich um und sehe all diese Männer, die noch immer vor der Kamera stehen und selbst mit 60 Jahren noch diese Wahnsinnsrollen spielen, und denke 'Moment mal, ich sehe noch gut aus, ich bin noch nicht bereit für die Weide'."

Taraji P. Henson forderte ihre Geschlechtsgenossinnen auf, sich die Jobs, die ihnen zuständen, zu schnappen: "Kämpft für diese Rollen, um die Glasdecke zu durchbrechen. Wenn wir zurückblicken und die jungen Frauen hinter uns sehen, dann haben die nicht die gleiche Erfahrung. Wir können jetzt nicht nachgeben, keiner in der Branche kann das." Dennoch fand die Hollywoodschönheit die Gelegenheit, klarzustellen, dass es ihr nicht darum ginge, Männer niederzumachen: "Wir brauchen unsere Männer, ich liebe und beschütze sie, denn wir brauchen einander." Wahre Worte von Taraji P. Henson.

