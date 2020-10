Allgemein | STAR NEWS

Tanz ins Glück: So verliebt sind Luca Hänni und Christina Luft

DE German Stars - Für Luca Hänni (26) hat sich die Teilnahme an der RTL-Erfolgsshow 'Let‘s Dance' auf jeden Fall gelohnt, denn er konnte dabei mit Profitänzerin Christina Luft (30) auf Tuchfühlung gehen und sein Herz an sie verlieren. Was macht's da schon, dass Luca und Christina sich nicht den ersten Platz ertanzten?

Luca Hänni und Christina Luft sind ein Paar

Dass die Chemie nicht nur beim Tanzen stimmt, zeigen die beiden glücklich Verliebten jetzt auch in einem süßen Instagram-Video, das Christina postete. Da wird gestrahlt, geschmust und geknuddelt, dass es einem ganz warm ums Herz wird. Zum Soundtrack von Nat King Coles 'L-O-V-E' fordert Luca seine lässig im Hoodie auf dem Sofa lümmelnde Herzdame zum Tänzchen auf. Dann kommt er auch ins Bild und schlingt zärtlich die Arme um sie. Die verknallten Honigpferde strahlen um die Wette. Wer würde ihnen dieses Glück nicht gönnen?

Die Fans freuen sich für Luca

Seit Luca Hänni 2012 bei der Talentshow 'Deutschland sucht den Superstar' zum Sieger gekürt wurde, hat der sympathische Schweizer viele Fans gewonnen. Die freuen sich, dass ihr Star nach dem Liebesaus mit Ex-Freundin Michèle Affolter (27) im März jetzt sein Glück gefunden hat. "Ihr seid noch süßer als der flüssige Schokoladenkern eines Lavakuchens", schwärmt ein Follower, während andere ihre Hoffnung äußern, dass diese Liebe hält. Zu wünschen wäre es den beiden, denn Luca Hänni und Christina Luft sind einfach ein schönes Paar.

Weitere Artikel