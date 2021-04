Allgemein | STAR NEWS

Tanja Szewczenko: Die Zwillinge sind da!

DE Deutsche Promis - Tanja Szewczenko (43) könnte nicht glücklicher sein. Die ehemalige Eiskunstläuferin ist stolze Mama von Zwillingen geworden. Die haben am Dienstag (27. April) das Licht der Welt erblickt. Papa ist Tanjas Ehemann Norman Jeschke (42).

Zwei Wonneproppen

Es sind nicht die ersten Kinder für das Paar, denn sie haben bereits eine Tochter. Auf Instagram postete Tanja stolz Bilder von einer zarten Babyhand und einem -fuß. Dazu schrieb sie: "Geboren am 27.04.2021 um 23:50 Uhr und 23:51 Uhr … Wir wiegen schon 1.840 Gramm und 1.940 Gramm. Außerdem sind wir 41 cm und 45 cm groß. Mama und Papa sind froh das wir endlich da sind. Wenn auch ein bisschen zu früh ... aber wir waren einfach zu neugierig und wollten wissen was hier draußen alles so los ist!" Wer aber jetzt unbedingt noch Details erfahren will, muss sich etwas gedulden, denn Tanja kündigte im selben Atemzug an, sich nun ein bisschen Zeit zu nehmen, um mit ihren Zwillingen ausgiebig kuscheln zu können.

Ein langer beschwerlicher Weg für Tanja Szewczenko

Tanja Szewczenko wollte nur so viel verraten: "Wir sind zwar gerade noch auf der Intensiv, aber alle loben uns weil wir uns so toll schlagen ... wir atmen eigenständig und brauchen nur ein Wärmebett und keinen Brutkasten. Auch wenn alle anderen hier soooo mega nett sind, ist es bei Mama und Papa im Arm am schönsten."

Im Dezember hatte Tanja ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Für sie habe sich damit ein Traum erfüllt, denn sie hatte fünf Jahre versucht, schwanger zu werden. In dieser Zeit habe sie vier traumatische Fehlgeburten erlitten.

Bild: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Weitere Artikel