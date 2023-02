Allgemein | STAR NEWS

Sylvie Meis ist wieder solo: Warum hat die Ehe nicht gehalten?

DE Deutsche Promis - Damit hatte wohl niemand gerechnet. Ausgerechnet die Frau, die mit einer Traumhochzeit in ihr neues Ehe-Abenteuer startete, ist wieder solo. Nach weniger als drei Jahren haben sich Sylvie Meis (44) und Niclas Castello (44) bereits wieder getrennt.

Die Liebe blieb auf der Strecke

"Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", erklärten das Model und der Künstler gegenüber 'Bild'. Man bitte um Verständnis, dass man zum Schutz der Privatsphäre keine weiteren Fragen beantworten werde. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, soll es in der Tat der volle Terminplan der beiden gewesen sein, der zum Aus der Beziehung führte. Beide sind viel unterwegs, haben zudem vollkommen verschiedene Lebensmittelpunkte. Bei so viel räumlicher Distanz blieb die Liebe schließlich auf der Strecke.

Kein Glück in der Liebe für Sylvie Meis

Dabei hatte alles so schön begonnen. Sylvie Meis und Niclas Castello, die sich auf der Hochzeit von Model Barbara Meier kennengelernt hatten, heirateten im September 2020 in Florenz, 15 Monate nach ihrem ersten Treffen. Dabei hatte das Schicksal dem Paar im Vorfeld so manchen Stein in den Weg gelegt. Zunächst musste die Hochzeit wegen Corona verschoben werden, dann konnten ihre Eltern aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich teilnehmen. Dennoch ließ das Paar es so richtig krachen. "Die Gäste standen schon tanzend auf den Tischen, bevor der Hauptgang abgeräumt wurde. Es war eine grandiose Party", wurde ein Anwesender von 'Bild' zitiert. Viel Glück hat die Moderatorin nicht in der Liebe: Auch Sylvie Meis' erste Ehe mit dem Fußballprofi Rafael van der Vaart wurde geschieden — hielt allerdings immerhin sieben Jahre.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com

Weitere Artikel