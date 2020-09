Allgemein | STAR NEWS

Sylvester Stallone trauert um seine Mutter: Jackie Stallone ist tot

DE Showbiz - Jackie Stallone ist tot. Die Mutter des Hollywoodstars Sylvester Stallone (74, 'Rocky') starb "im Schlaf, wie sie es sich gewünscht hatte". Das schrieb ihr jüngster Sohn, der Musiker Frank Stallone (70), am Dienstagmorgen auf Facebook.

"Exzentrisch und extravagant"

Er beschrieb seine Mutter als "exzentrisch und extravagant" — sie war selbst ein Star, hatte schon im Teenageralter als Luftakrobatin im Zirkus gearbeitet und verdiente in den Achtzigern als Wrestling-Promoterin ihr Geld. Zudem war Jackie eine Weile als Promi-Astrologin tätig. In Großbritannien sorgte sie 2005 für Aufsehen, als sie neben ihrer ehemaligen Schwiegertochter Brigitte Nielsen in 'Celebrity Big Brother' auftrat.

Jackie Stallone war ein wandelndes Geschichtsbuch

"Ihr Verstand war so scharf wie ein Rasiermesser, bis zu ihrem Tod", schrieb Frank weiter. "Sie hat die Prohibition, die Wirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich habe mich stundenlang mit ihr unterhalten (…), es war eine Geschichtsstunde." Sein Bruder Sylvester habe sie zeitlebens umsorgt wie eine Königin. Neben Sylvester und Frank hinterlässt Jackie Stallone auch sieben Enkel und drei Urenkel.

Weitere Artikel