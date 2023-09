Allgemein | STAR NEWS

Susanne Daubner ging viral: Deshalb musste sie bei der ‚Tagesschau‘ lachen

DE Deutsche Promis - Susanne Daubner (62) wird wohl noch lange an ihrem Lachanfall denken müssen. Am Mittwoch (27. September') konnte sich die 'Tagesschau'-Sprecherin vor Lachen nicht mehr halten und konnte nur mit Mühe die Nachrichten vortragen. Warum und wieso weiß sie eigentlich auch nicht.

"Oh je, ich bin schon auf Sendung"

Alles fing damit an, dass ihr Kollege Sven Lorig beim Morgenmagazin die Rugby-Regeln nicht durchblickte und ihm seine Kollegin Anna Planken vorschlug, die anschließenden Nachrichten zu nutzen, um nachzuschauen. "Noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorig und dachte: Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen", beschrieb der 'Tagesschau'-Star gegenüber 'Bild' den Moment. "Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit." Genau genommen waren es 40 Sekunden, bei denen sie versuchte, wieder die Kontrolle zu gewinnen, aber 40 Sekunden können einem schon lang vorkommen, wenn man live auf Sendung ist.

Susanne Daubner musste es "hinkriegen"

Es startete dann mit einem Kichern und sie intonierte dann mit ihrer Nachrichtenstimme, die Deutschland nun schon seit über 24 Jahren kennt "Bundeskanzler Scholz", aber mehr kam dann nicht mehr heraus. "Ach Mensch" und "Ich muss das jetzt hinkriegen" entfuhr es ihr, bis sie sich dann wieder im Griff hatte. Vorher musste sie sich noch die Lachtränen aus dem Gesicht wischen. "Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder", freute sich Susanne Daubner im Nachhinein. Ihr Kollege Sven Lorig, der ja nun irgendwie "schuld" war, ging dann in der Sendung noch auf die Knie und entschuldigte sich, aber auch er hatte seinen Spaß, wie er 'Bild' erzählte. "Ich fand es mega sympathisch und wunderbar witzig, wie sie immer wieder versucht hat, ihren ernsthaften, professionellen 'Tagesschau'-Tonfall hinzubekommen und dabei jedes Mal lustig gescheitert ist." Es war auch klar, dass das Video von der lachenden Sprecherin schnell herumging. Nichts ist netter, als wenn Menschen, die man sonst ernst und seriös kennt, sich vor Lachen nicht mehr einkriegen. Susanne Daubner wird damit leben können.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel