Suizidversuch in den Flitterwochen: Elton Johns Frau wollte Schluss machen

DE Showbiz - Elton John (73) war – man mag es kaum glauben – für ein paar Jahre mit einer Frau verheiratet. 1984 ehelichte er die deutsche Toningenieurin Renate Blauel. Doch lange ging es nicht gut. Schnell wurden erste Schatten über das Eheleben geworfen, ehe sie sich 1988 scheiden ließen.

Elton John hat nicht den Mund gehalten

Renate hat sich seit der Scheidung vom Rampenlicht ferngehalten. Doch nun hat sie juristische Schritte gegen ihren Ex-Mann eingeleitet, von dem sie Schmerzensgeld in Höhe von über drei Millionen Euro fordert. Der Grund? Elton habe ihre Abmachung verletzt, indem er sowohl in seinen Memoiren als auch in dem Biopic 'Rocketman' über ihre Ehe geschrieben und gesprochen habe. Dass nun Details über die Ehe der beiden ans Licht gekommen sind, habe Renate schwere Schmerzen zugefügt und alte Wunden geöffnet. Sie habe tausende von Pfund für Therapien wegen Panikattacken aufwenden müssen.

Traumatische Hochzeitsreise

In den Gerichtsdokumenten erinnert sich Renate Blauel laut der 'BBC' an eine besonders traumatische Episode während der Flitterwochen. Drei Tage nach Beginn des Honeymoons im französischen St. Tropez habe Elton ihr gesagt, die Ehe funktioniere für ihn nicht und seine Frau gebeten zu verschwinden. Renate habe daraufhin versucht, sich mit einer Überdosis Medikamente das Leben zu nehmen. Elton John hat immer beteuert, die mit Renate getroffenen Vereinbarungen, Details über ihr Eheleben aus der Öffentlichkeit zu halten, nicht verletzt zu haben.