‚Succession‘-Star Jeremy Strong: Nur den Körper von Captain America? Nein, danke!

DE Showbiz - Jeder fängt mal klein an, aber so klein wollte Schauspieler Jeremy Strong (43) dann doch nicht anfangen. Man wollte nicht sein Gesicht, sondern nur seinen Körper.

Kleiner Captain America

Mittlerweile hat der Star großen Erfolg mit der Kult-Serie 'Succession', aber 2010 war er in Los Angeles auf Arbeitssuche und bekam ein dubioses Angebot. Er sollte die kleinere Version von Chris Evans in 'Captain America' spielen. In dem Film wird der Kopf von Chris Evans digital auf einen kleineren Körper montiert, bevor seiner Figur Steve Rogers das "Superserum" injiziert wird, das ihn in Captain America verwandelt - und es dem Schauspieler ermöglicht, seinen eigenen Körper zu benutzen.

"Sie sagten mir, es gäbe einen streng geheimen Film über Captain America", erzählte der Amerikaner der 'Times' über den Superheldenfilm von 2011. "Sie brauchten jemanden, der Captain Americas jungen Körper spielt, bevor er sich in einen Superhelden verwandelt. Sie sagten, sie bräuchten einen Verwandlungsschauspieler und würden CGI verwenden, um das Gesicht und die Stimme des tatsächlichen Schauspielers über mein eigenes zu legen." Schauspielern sieht anders aus.

Jeremy Strong musste ein wenig überlegen

Aber wenn man nicht weiß, woher man das Geld für die Miete bekommt, sind auch solche Angebote reizvoll. "Ich war pleite... ich brauchte Geld. Ich habe es in Betracht gezogen." Am Ende hat er dann doch abgesagt und sich von Los Angeles, an das er keine schönen Erinnerungen hat, verabschiedet. "Das ist meine Geschichte mit LA. Es war einfach nicht möglich für mich, hier zu arbeiten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das, was ich zu bieten hatte, geschätzt wurde." Und so machte er sich wieder auf in den Osten. "Am nächsten Tag ging ich zurück nach New York und spielte ein Stück über einen Veteranen aus Afghanistan, der während des Blackouts 2003 im Rollstuhl saß." Mittlerweile hat sich Jeremy Strong etabliert und nach Los Angeles sehnt er sich immer noch nicht.

Bild: Marion Curtis/StarPix/Startraksp/Cover Images

