Stylish wie Billie Eilish: Neue T-Shirt-Kollektion Ende Mai

DE Showbiz - Mit ihrem eigenwilligen Look ist Billie Eilish (18, 'Lovely') schon jetzt eine Stilikone ihrer Generation. Wer Lust auf ihre Looks und ihre Musik hat, kann ab Ende Mai bei Uniqlo T-Shirts erwerben, die sie gemeinsam mit dem japanischen Künstler Takashi Murakami gestaltete.

Billie Eilish liebt es kreativ

Die Grammy-Preisträgerin hat ihr Faible für Mode schon in verschiedenen Kooperationen ausgelebt: H&M, Urban Outfitters und Bershka brachten schon Kollektionen mit ihr heraus, und auch als Model für Labels wie Stella McCartney war Billie bereits unterwegs.

Für Uniqlo hat sie sich mit Takashi Murakami zusammengetan, um gemeinsam T-Shirt-Prints zu entwerfen. Der erfolgreiche Künstler und der Popstar arbeiteten nicht zum ersten Mal zusammen: Billie hatte den facettenreichen Gegenwartskünstler auch engagiert, um ihr Video zu 'You Should See Me in a Crown' zu drehen.

T-Shirts ab Ende Mai erhältlich

Uniqlo veröffentlichte am Donnerstag (14. Mai) einen ersten Teaser, um die Billie Eilish x Takashi Murakami UT Collection anzukündigen. Der mit Anime-Anklängen versehene Clip zeigt ein weißes T-Shirt, das mit Billies Namen in aufwändig gestalteter Typographie versehen ist. Weitere Bilder soll es in der kommenden Woche geben.

