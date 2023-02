Allgemein | STAR NEWS

Studioboss James Gunn stellt klar: Henry Cavill wurde als Superman „nicht gefeuert“

DE Showbiz - Studioboss James Gunn (56) hat erklärt, dass Schauspieler Henry Cavill (39) niemals einen Vertrag unterzeichnet hatte, um als Superman auf die Leinwand zurückzukehren. Er wurde als nicht, wie vielfach behauptet, gefeuert, sondern sein Vertrag wurde einfach nicht erneuert.

Henry Cavill wünschte sich eine Superman-Neuauflage

Im Oktober hatte der britische Schauspieler erklärt, er würde als 'Man of Steel' auf die Leinwand zurückkehren, nachdem er in 'Black Adam' einen Cameo-Auftritt absolviert hatte. Im November übernahmen jedoch James Gunn und Peter Safran die DC Studios – sie teilten Henry Cavill mit, dass sie sich für die Superman-Rolle eine andere Entwicklung vorstellten. James Gunn nutzte in dieser Woche während einer Pressekonferenz die Gelegenheit, um klarzustellen, dass Cavill nicht überraschend abserviert wurde. "Wir haben Henry nicht gefeuert. Henry wurde nie gecastet", sagte der Studioboss laut 'The Hollywood Reporter'. "Für mich geht es um die Frage: 'Wen wünsche ich mir als Superman, und wen würden unsere Filmmacher casten?' Und für mich ist das für diese Geschichte nicht Henry."

Nichts für ungut

Gunn gab zu, dass die Situation für Cavill durch die Veränderungen an der Spitze von Warner Bros. Und DC verwirrend gewesen sein mögen, und er fügte hinzu: "Ich mag Henry, ich finde, er ist ein toller Typ. Ich glaube, er wird von einigen Leuten herumgeschubst, einschließlich von der alten Firmenleitung. Aber dieser Superman ist nicht Henry, aus verschiedenen Gründen." Gunn und Safran stellten am Dienstag (31. Januar) ihr Konzept für DC Studios vor. Dabei verrieten sie, dass 'Superman: Legacy' ihr erstes großes Projekt wird, in dem ein deutlich jüngerer Schauspieler zum Zug kommen soll. Gunn will das Drehbuch selbst schreiben, der Film soll 2025 in die Kinos kommen. Außerdem sind folgende Streifen in Planung: 'Supergirl: Woman of Tomorrow', ein neuer Film mit Batman und Robin namens 'The Brave and the Bold', ein 'Swamp Thing'-Horrorstreifen und den Superheldenfilm 'The Authority'. Fünf TV-Serien sind ebenfalls in Planung: die Cartoonserie 'Creature Commandos', ein 'Peacemaker'-Spin-off namens 'Waller' mit Viola Davis, 'Paradise Lost', 'Booster Gold' und 'Lanterns'. Und irgendwo findet sich womöglich auch ein Plätzchen für Henry Cavill.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images