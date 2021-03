Allgemein | STAR NEWS

Streit um Britney Spears: “Ihr Vater würde die Vormundschaft liebend gern aufgeben”

DE Showbiz - Das Tauziehen um Britney Spears (39) will einfach kein Ende nehmen. Seit 2008 steht die Sängerin ('Toxic') unter Vormundschaft, da ihr nicht zugetraut wird, sich selbst um ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern. Fans sind zunehmend in Sorge, dass viele Entscheidungen gegen den Willen ihres Idols gefällt werden — die Bewegung 'Free Britney' war geboren.

Jamie wird unfair dargestellt

Als Gegner haben die Britney-Befreier vor allem deren Vater Jamie ausgemacht, der zuletzt erneut versuchte hatte, die alleinige Vormundschaft an sich zu reißen, damit aber vor Gericht gescheitert war. So muss er weiterhin mit Absprache des Bessemer Trusts über die Geschicke seiner Tochter entscheiden. Seine Anwältin Vivian Lee Thoreen ist seitdem um Imagepolitur bemüht, vor allem weil Britneys eigener Anwalt schon mehrfach betonte, seine Mandantin sei mit der Rolle ihres Vaters nicht einverstanden. So betonte Thoreen jüngst, dass Jamie unfair dargestellt würde und ihm nichts mehr am Herzen liege als das Wohlergehen seiner Tochter.

Nichts geschieht ohne Britney Spears' Zustimmung

Jetzt legte Jamies Anwältin nach: Jamie würde lieber heute als morgen als Vormund zurücktreten, wenn es Britneys Verfassung erlaube, so die Rechtsvertreterin in einem Interview mit CNN. Auch entspräche es nicht der Wahrheit, dass der Vater der Sängerin versucht habe, den Mit-Vormund loszuwerden. "Das ist einfach nicht richtig. Wir wollten vielmehr, dass Jamie und die andere Vormunds-Partei gleichberechtigt sind." Dass Britney gegen ihren Willen und unberechtigt in dieser Situation stecke, entspräche ebenfalls nicht den Tatsachen.

Vielmehr würde das Arrangement regelmäßig von den Gerichten auf Notwendigkeit überprüft sowie darauf, ob alles mit rechten Dingen zugehe. "Und ich kann Ihnen sagen, dass die Gerichte jedes Jahr die Vormundschaft aufrecht erhalten." Ob das die Fans von Britney Spears unbedingt überzeugen wird?