Stormzy: Alles aus mit seiner Maya

DE Showbiz - Stormzy (26) ist wieder Single. Nach vier glücklichen Jahren will sich seine Ex, Maya Jama (25), wieder auf ihre Karriere konzentrieren und ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Keine einfache Entscheidung

Trotz der Tatsache, dass Stormzy einer der erfolgreichsten britischen Rapper ist, hat er es geschafft, sein Privatleben aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Über seine Beziehung zu der Radio- und Fernsehmoderatorin Maya Jama ist kaum etwas bekannt; lediglich, dass sich die beiden 2015 kennengelernt hatten, bevor sie ein Jahr später ihre Romanze öffentlich machten. Ein Insider erklärte nun gegenüber der britischen 'MailOnline', dass mit dieser Romanze Schluss ist, indem Maya sich getrennt habe und aus dem gemeinsamen Haus in London ausgezogen sei: "Die Entscheidung ist keine, die ihr leicht gefallen ist, aber die Beziehung hat ein Ende gefunden. Sie will sich erst einmal auf ihre Fernseh- und Radiokarriere konzentrieren."

Mehr als Stormzys Freundin

Weder Maya noch Stormzy haben sich zu dieser Meldung geäußert. Zum letzten Mal wurden die beiden in der vergangenen Woche gesehen, als Maya ihren Geburtstag in Mayfair feierte. Auf der eigentlichen Geburtstagsparty Mayas am 18. August fehlte Stormzy jedoch. Im Februar 2018 hatte der Grime-Star noch gehofft, Maya eines Tages zu heiraten: "Es wird passieren und ich hoffe, ich werde alles richtig machen. Sie ist so unglaublich, sie ist einfach die Beste." Maya hatte sich jedoch immer wieder darüber beschwert, hauptsächlich als Stormzys Freundin bekannt zu sein. Das dürfte sich jetzt ändern.

