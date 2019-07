Allgemein | STAR NEWS

Stevie Wonder bekommt eine neue Niere

Stevie Wonder (69) legt sich unters Messer. Der legendäre Sänger ('I Just Called To Say I Love You') teilte die Neuigkeiten seinen Fans direkt mit, als er am Samstag [6. Juli] ein Konzert im Londoner Hyde Park gab.

"Es geht mir gut!"

Just als er seinen Gig abschloss, ließ der Star die Bombe platzen: Er müsse sich einer Nierentransplantation unterziehen. Einen Spender gebe es bereits und er werde auch weitere drei Shows geben, bevor er im September das neue Organ erhalte.

Anlass zur Besorgnis sieht die Soulpop- und Funklegende keinesfalls. "Es geht mir gut, sehr gut. Ich habe einen Spender und alles ist gut", verriet Stevie Wonder unter donnerndem Applaus.

Stevie Wonder hat einen direkten Draht zu seinen Fans

Es gehe ihm vor allem darum, bösen Gerüchten über seinen Gesundheitszustand zuvorzukommen, deshalb hatte er sich entschieden, den Fans die Neuigkeiten höchstselbst mitzuteilen.

"Ich wollte, dass ihr wisst, ich komme hierher, um euch allen meine Liebe zu geben und euch für eure Liebe zu danken. Ich will nicht, dass Gerüchte entstehen, daher sage ich es euch jetzt, damit alles echt ist."

Der Sänger fügte hinzu: "Ich liebe euch, Gott schütze euch. Bis wir alle wieder zusammenfinden, schicke ich euch meine Liebe aus der Ferne."

Man kann Stevie Wonder nur alles Gute wünschen.

© Cover Media