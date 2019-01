Allgemein | STAR NEWS

Steven Spielberg: Vollkommen Unbekannte erhält Kultrolle in ‘West Side Story’

Steven Spielberg (72) macht einen Teenager berühmt.

Der Filmemacher ('Der weiße Hai') arbeitet bereits seit einigen Monaten an seiner Version der 'West Side Story', die er neu ins Kino bringen will. Dabei muss er in große Fußstapfen treten, gilt die Verfilmung von 1961 doch als Nonplusultra der Filmmusicals. Fans schauen nun gespannt auf die Entscheidungen, die Steven in Sachen Casting trifft. Für die Hauptrolle des Tony hat er bereits Ansel Elgort (24) verpflichtet, während die Broadway-Stars Ariana DeBose (27) als Anita und David Alvarez (24) als Bernardo zu sehen sein werden. Josh Andres Rivera wurde für die Rolle des Chino verpflichtet.

Doch bislang fehlte eine Besetzung für Maria, in die sich Tony unsterblich verliebt. Die ist nun gefunden worden: Nachdem über 30.000 Frauen für die Rolle der Maria vorgesprochen hatten, entschied sich Steven Spielberg für die 17-Jährige Rachel Zegler, die bislang noch eine Unbekannte im Showgeschäft ist. Damit gibt der Regisseur ihr eine Chance, ihr Talent erstmals auf der großen Leinwand unter Beweis zu stellen. Er könnte aus ihr damit einen großen Star machen.

In einem Statement erklärt Rachel: "Ich freue mich so sehr, die legendäre Rolle der Maria spielen zu können. 'West Side Story' war das erste Musical, das ich gesehen habe, das eine Latina als Hauptfigur hatte. Als halb Kolumbianerin, halb Amerikanerin, fühle ich mich geehrt, die Rolle spielen zu können, die der hispanischen Gemeinschaft so viel bedeutet."

In der Originalverfilmung war Rita Moreno (87) als Anita zu sehen gewesen. Steven Spielberg hat Rita verpflichtet, auch in seinem Remake aufzutreten. Allerdings nicht als Anita, sondern als Ladenbesitzerin, die im Original von einem Mann gespielt worden war. Die Dreharbeiten sollen in diesem Sommer beginnen.

