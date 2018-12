Allgemein | STAR NEWS

Steve Carell: Tragischer Familienvorfall als unglücklicher Zufall

Steve Carells (56) Nichte ist an einer Überdosis gestorben.

Der Darsteller hat in diesem Jahr mit der Tragödie ‘Beautiful Boy’ auf Filmfestivals für Aufsehen gesorgt. Darin spielt er den Vater des drogenabhängigen Timothée Chalamet (23), den er im Kampf gegen die Sucht begleitet und unterstützt. Steves Leben war bis zu jener Zeit angenehm frei von gesundheitsgefährdenden Substanzen, wie er in einem öffentlichen Interview im Rahmen der ‘92nd Street Y Talks’-Reihe in New York gestand. Dann häuften sich allerdings besorgniserregende Zufälle: "Es war ein merkwürdiges Aufeinandertreffen von Gegebenheiten. In der Woche, bevor ich mit den Dreharbeiten angefangen habe, habe ich meinen 14 Jahre alten Sohn, der damals 12 Jahre alt war, von der Schule abgeholt. Plötzlich hat er mich etwas gefragt. Wir waren auf dem Weg nach Hause und hatten noch nie eine solche Unterhaltung. Er hat gefragt, ob Marihuana eine Einstiegsdroge ist. Es war ganz offensichtlich etwas, über das sie in der Schule gesprochen hatten. Ich war für ein paar Sekunden sprachlos. Das war eine wichtige Unterhaltung und ich durfte nichts falsches sagen. Es war interessant, diese Unterhaltung zu führen, bevor ich mit der Arbeit an dem Film angefangen habe, der sich mit einem sehr ernsten Thema auseinandersetzt."

Monate später wurde Steve Carell mit einer tragischen Nachricht konfrontiert: "Wir hatten eine Vorführung des Films in Boston. Am nächsten Tag ist meine Nichte an einer Überdosis gestorben."

Für seine schauspielerische Leistung in dem Film hat Steve Carell viel Lob erhalten.

