Steve Bing: Liz Hurleys Ex stirbt mit nur 55 Jahren

DE Showbiz - Filmproduzent und Immobilientycoon Steve Bing hat sich vermutlich das Leben genommen. Der 55-Jährige soll Berichten zufolge am Montagmittag (22. Juni) von einem Hochhaus in Los Angeles gesprungen sein.

Ein Opfer des Lockdowns?

Das Promiportal 'TMZ' will mit Insidern gesprochen haben, die überzeugt sind, dass der Geschäftsmann und Multimillionär ein Opfer des Lockdowns wurde. Er sei aufgrund des Mangels an menschlichem Kontakt in seinem Luxusapartment im 27. Stock depressiv geworden und habe sich schließlich das Leben genommen. Um 13 Uhr Ortszeit wurde sein lebloser Körper gefunden.

Steve Bing und Liz Hurley waren ein Paar

Steve Bing sorgte 2001 für Schlagzeilen, als er mit Liz Hurley (55) zusammenkam. Er war der erste Freund der Schauspielerin nach ihrer Beziehung mit Hugh Grant (59) und ist der Vater ihres 18-jährigen Sohnes Damian. Außerdem hat Steve Bing eine Tochter mit der Tennisspielerin Lisa Bonder. Er finanzierte Filme wie 'Der Polarexpress', 'Beowulf' und 'Get Carter'. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Steve Bing an einer Dokumentation über den Sänger Jerry Lee Lewis.

