Stephanie Stumph hat die große Liebe gefunden: „Wie in einem Kitsch-Roman“

DE Deutsche Promis - Kind ja, Ehe nein — bei Stephanie Stumph (38) steht eine Heiratsurkunde ganz unten auf der Liste ihrer Prioritäten. Und dass, obwohl die Schauspielerin ('Stubbe — Von Fall zu Fall') vor einem halben Jahr Mutter wurde.

"Ich bin jeden Tag dankbar"

"Ich war noch nie jemand, der darauf Wert legt", erzählte der TV-Star im Gespräch mit 'Gala'. Einen Heiratsantrag ihres Partners, einem Chirurgen, der in München arbeitet, gab es nicht: "Unser Kind ist unser Vertrag." Dennoch ist sich die Darstellerin sicher, dass es der großen Liebe keinen Abbruch tut. "Es ist so schön wie in einem Kitsch-Roman. Es ist schwer, jemanden zu finden, mit dem man eine Familie aufbauen kann", weiß Stephanie und fügt hinzu: "Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich Florian getroffen habe." Dabei hätte ihr Kennenlernen auch ein Handlungsstrang aus einer kitschigen Arztserie sein können.

Stephanie Stumph war Patientin

Stephanie Stumph war nämlich Patientin des Mannes, mit dem sie jetzt einen gemeinsamen Sohn hat. "Ich habe mir am letzten Drehtag der Staffel für 'Der Alte' den Ringfinger gebrochen, musste ins Krankenhaus und habe dabei einen Mann kennengelernt, von dem ich schon in der Notaufnahme wusste: Der ist es", verriet die Schauspielerin im April im Gespräch mit 'Bunte'. Im Juni wurde das Glück dann perfekt. Auf Instagram gab sie die frohe Nachricht bekannt: "Ein paar Tage hast du dir die Welt nun schon angeschaut, kleiner Mann, und wir sind ganz verliebt in dich", schrieb Stephanie Stumph überglücklich.

