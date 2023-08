Allgemein | STAR NEWS

Stehende Ovationen und Dauerapplaus: Taylor Swift bringt Album ‘1989’ neu heraus

DE Showbiz - Taylor Swift (33) lässt sich auf ihrer weltumspannenden Eras-Tour von ihren Fans feiern, und die hatten am Donnerstag (9. August) allen Grund zum Jubeln, denn die Sängerin ('Shake It Off') gab bei ihrem letzten Konzert in Los Angeles bekannt, dass sie ihr Hitalbum ‘1989’ neu aufnehmen will. Seinerzeit hatte es ihr ihren ersten Grammy beschert, jetzt dankten es ihr ihre Fans mit stehenden Ovationen und minutenlangem Applaus.

Neues Album im Oktober

Am 27. Oktober soll ‘1989 (Taylor’s Version)’ erscheinen – ein weiterer Schritt des Superstars, sich die Rechte an ihrer eigenen Musik zurückzuholen. "Das letzte Mal war ich so angenehm überrascht von einigen eurer Reaktionen, als ich bekannt gab, dass ich eine Neuaufnahme machen würde. Ich hatte erwartet, dass das etwas ist, was nur mich betrifft, nur eine persönliche Angelegenheit. Seit ich ein Teenager war, wollte ich meine Musik besitzen", erklärte Taylor auf der Bühne. "Das wollte ich erreichen, indem ich meine Alben neu aufnehme, und wie ihr das mitgetragen habt… dass ihr es gefeiert habt, und beschlossen habt, dass es auch euer Kampf ist, dass ihr 100 Prozent hinter mir steht… ich werde nie aufhören, euch dafür zu danken."

Taylor Swift ist überwältigt

"Jetzt sind wir also hier am letzten Abend der US-Eras-Tour, im achten Monat dieses Jahres und am neunten Tag. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich ein paar neue Outfits in der Show habe. Es gibt da etwas, was ich schon sehr, sehr lange, lächerlich, peinlich lange geplant habe, und statt es euch zu sagen, zeige ich es euch einfach", sagte Taylor, bevor sie das Cover ihres kommenden Albums enthüllte. Dann spielte sie mit dem Bonustitel ‘New Romantics’ einen der Lieblingssongs vieler Fans, von denen viele emotional reagierten und in den sozialen Medien in Begeisterungsstürme ausbrachen. Nach der Zugabe ‘Champagne Problems’ gab es acht Minuten tosenden Applaus für die Sängerin, die überwältigt war: "Was macht ihr?" fragte sie. "Leute haben Gefühle. Ihr spielt gerade mit meinen. Ich liebe euch so sehr. So großzügig… ihr klatscht immer noch? Was tut ihr? Diese Show wird sieben Stunden dauern, weil wir die halbe Zeit herumschreien. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Das war so toll", schwärmte Taylor Swift, die sich wohl keine treueren Fans wünschen könnte.

Bild: Jose Perez/INSTARimages.com