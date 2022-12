Allgemein | STAR NEWS

Steff Jerkel: Zweite Hautkrebs-OP

DE Deutsche Promis - Zum Glück ging alles recht schnell. Steff Jerkel (53) musste sich erneut einer Hautkrebs-OPs unterziehen, nachdem er bereits im letzten Jahr erstmals unters Messer musste.

"Sie mussten die Wunde nähen"

"Nach zwei Stunden war ich schon wieder draußen", erzählte der Kult-Auswanderer und Wahl-Mallorquiner der 'Mallorca Zeitung'. "Der Eingriff am Auge ist natürlich blöd, das blutet jetzt. Ich habe mir schon meinen schönen weißen Pullover eingesaut und weil die Stelle angeschwollen ist, sehe ich gerade ziemlich verschwommen. Der Schnitt war offenbar ziemlich tief und sie mussten die Wunde nähen." Das klingt schon ziemlich schmerzhaft. Das Auge sei total zu, so der Reality-Star und ehemalige 'Sommerhaus'-Bewohner. Ein dramatisches Ende eines Jahres, das an Ereignissen nicht eben arm war.

Ein ereignisreiches Jahr für Steff Jerkel

Denn Steff Jerkel und seine langjährige Partnerin Peggy Jerofke hatten erst vor wenigen Wochen ihre Trennung nach 25 Jahren Beziehung bekannt gegeben. Auf Instagram dankte er seiner Ex: "Wir haben so ein krasses Leben zusammen gehabt. Kaum jemand würde uns unsere Geschichten glauben. Es wird so schwer ohne dich. Du bist eine tolle Frau und ein noch besserer Mensch. Aber eine noch unglaublichere Mutter." Er wisse nicht genau, wann und wo sie sich verloren hätten, aber er sei "todtraurig". "Ich dachte an die Ewigkeit bei uns zu 100 Prozent. Ich werde immer für dich dasein."

Trotz der Trennung wollen die beiden 'Goodbye Deutschland'-Stars zu Weihnachten auf jeden Fall füreinander da sein — man plane ein gemeinsames Fest, erzählte der Auswanderer. "Wir feiern zusammen mit meinen Eltern und Peggys Mutter. Wir freuen uns riesig auf das Fest, vor allem für unsere kleine Tochter", so Steff Jerkel.

