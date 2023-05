Allgemein | STAR NEWS

Stefano Zarrella: Schmerzhaftes Box-Training mit Pietro Lombardi

DE Deutsche Promis - Autsch! Das hat wehgetan! Am Dienstag (16. Mai) meldete sich Stefano Zarrella (32) bei seinen 1,4 Millionen Followern auf Instagram mit einem dicken Verband ums Knie. Die Entstehungsgeschichte ist in seiner Story gut dokumentiert.

"Dein Gesicht, Bruder. Sieht auch krass aus"

Der Koch-Influencer hatte sich mit seinem guten Kumpel Pietro Lombardi (30) getroffen, um schon früh morgens eine Runde zu boxen und somit frisch in den Tag zu starten. Dabei wurde er von Pi wohl ganz schon in den Schwitzkasten genommen. "Hab mir so eine eingefangen!" Immerhin: "Das macht echt mega Spaß, aber ich habe absolut keinen Plan vom Boxen. Es ist mega anstrengend, aber man verbraucht viele Kalorien, ist fokussiert und konzentriert." Doch es war nicht etwas sein guter Freund Pietro, der ihm seine Verletzung beibrachte, denn im nächsten Clip wird klar: Bei Dehnübungen schoss Stefano plötzlich ein stechender Schmerz ins Knie. Sein Bruder Claudio ist zu hören, wie er sagt: "Dein Gesicht, Bruder. Sieht auch krass aus."

Muss Stefano Zarrella "in die Röhre"?

Für Stefano Zarrella ging es daraufhin sofort in die Orthopädie. "Drückt mir bitte die Daumen", schrieb der kleine Bruder von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella. Sowas käme immer, wenn man es am wenigsten gebrauchen könne. Es habe "laut Knack gemacht". Was genau jetzt geschehen ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl noch nicht ganz klar, aber Stefano muss erst einmal Verband tragen und seine Blessuren für die nächsten Tage äußerlich behandeln. "Ich hoffe, dass ich dann nicht in die Röhre muss", so der Instagram-Koch weiter. Er ist sich sicher, dass Außenband und Meniskus etwas abbekommen haben.

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch dann ein Update: Stefano Zarrella kann nicht schlafen. "Ich hab meine Schiene am Start, das Knie nervt", so der Star. Seine Fans wünschen Stefano Zarrella, dass er bald wieder auf die Beine kommt.

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

