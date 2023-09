Allgemein | STAR NEWS

Stefano Zarrella: Familie über alles

DE Deutsche Promis - Stefano Zarrella (32) wäre kein Italiener, wenn er nicht auch als bekennender Familienmensch seine Eltern und Geschwister über alles lieben würde. Und so meldete sich der YouTube-Koch und Food-Blogger mit Dankesworten und einer Liebeserklärung bei seinen Liebsten.

Die Familie ist immer für ihn da

Stefano hatte in letzter Zeit einige Turbulenzen durchzustehen. Seine Beziehung zu Model Romina Palm (24) endete, dafür startete er als Influencer so richtig durch und veröffentlichte sein erstes Kochbuch - mit großem Erfolg. Bei allen Höhen und Tiefen kann sich der Bruder von Giovanni Zarrella (45) immer darauf verlassen, dass seine Familie hinter ihm steht. Darum dankt er ihnen in einer Instagram Story. "Das wertvollste, was ich besitze. Ich wollte mich von aller tiefsten Herzen bei euch bedanken. Ihr seid immer für mich da, wenn es mit gut geht, schlecht, ich an mir zweifle, gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll, immer! Mama & Papa, danke, dass ihr mich zu dem Mann gemacht habt, der ich heute bin." Dazu postete ein sonniges Familienfoto.

Stefano Zarrella auf Giovannis Spuren

Dass die Zarrellas Liebeserklärungen können, bewies kürzlich auch Giovanni, der öffentlich über seine Frau schwärmte: "Jana Ina ist mein Sonnenschein. So wie heute die Sonne scheint, so ist es mit ihr, seit sie in meinem Leben ist. Sie ist auch mit mir durch die Zeit gegangen, in der die Sonne nicht so viel geschienen hat. Und hat dafür gesorgt, dass trotzdem genug Licht da war, damit ich mich nicht verloren habe." Solche Worte tun immer gut, und darum hat Stefano Zarrella seine Familie sicher glücklich gemacht, als er seine Liebe in Worte gefasst hat.

Bild: picture alliance / AAPimages/Lueders | AAPimages/Lueders

