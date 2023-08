Allgemein | STAR NEWS

Stars in Sorge um Verena Kerth und Marc Terenzi: Wie toxisch ist ihre Beziehung?

DE Deutsche Promis - Einsatz im Nobel-Hotel 'The George' in Hamburg. Dort fuhr am Dienstagmittag (22. August) die Polizei vor, nachdem Angestellte Alarm geschlagen hatten. Sie hatten lautes "Gepolter und Geschrei" gehört, so 'Bild'. Grund des Einsatzes ist wohl — wieder einmal — ein Streit zwischen Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) gewesen.

Claudia Obert sorgt sich

Die Polizei bestätigte auf Anfrage, von RTL, dass es sich um ein Körperverletzungsdelikt gehandelt hat, andere Medien berichten, dass gegen beide ermittelt werde. Es ist nicht das erste Mal, dass es zwischen der Moderatorin und dem Sänger zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen ist. Freund*innen wie Society-Unternehmerin Claudia Obert machen sich mittlerweile Sorgen, wie sie gegenüber dem Sender verriet: "Ich habe ihr erst gestern wieder ins Gewissen geredet. Ich habe ihr gesagt, Marc soll eine Therapie machen und habe ihr geraten, sie soll sich von ihm trennen." Claudia war noch am Vortag mit dem Paar und anderen gemeinsamen Bekannten im berühmten Fischereihafen Restaurant in der Hansestadt essen gewesen.

Immer wieder Zoff zischen Verena Kerth und Marc Terenzi

Sie habe Verena Kerth weitere Hilfe angeboten, so Claudia Obert weiter: "Im Moment ist Verena bei einem Bekannten, aber ich habe ihr angeboten, sie kann jederzeit zu mir kommen. Sie kann auch Ende der Woche mit mir nach Ibiza fliegen." Es ist nicht das erste Mal, dass Marc Terenzi und seine Partnerin mit einer gewalttätigen Auseinandersetzung Schlagzeilen machen, und auch nicht das erste Mal, dass Freund*innen des Paares sich besorgt über die Beziehung äußern. Nach einem früheren Zwischenfall, aus dem Marc mit einem blauen Auge hervorging, sagte Giulia Siegel: "Ich hoffe, dass der Marc ganz, ganz schnell da rauskommt…der Mensch hat in sechs Monaten alles verloren, was er sich aufgebaut hat."

Nach dem Zwischenfall in Hamburg soll Marc Terenzi in eine Ausnüchterungszelle gekommen sein. Nach Verena Kerth wurde unbestätigten Gerüchten zufolge wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer sogar gefahndet. Nach einer gesunden Beziehung klingt das nicht…

Bild: Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

