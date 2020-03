Allgemein | STAR NEWS

Starke Verteidigung: Vanessa Paradis steht zu Johnny Depp

DE Showbiz - Vanessa Paradis (47) war 14 Jahre lang mit Schauspieler Johnny Depp (56) zusammen. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Johnny verließ seine Vanessa für Kollegin Amber Heard (33), mit der er an 'The Rum Diary' arbeitete. Die beiden heirateten, doch trennten sich nach kurzer Zeit wieder.

Johnny Depp ist nicht aggressiv

Jetzt tobt ein erbitterter Rosenkrieg zwischen Johnny und Amber, denn letztere hatte ihm vorgeworfen, sie während ihrer Beziehung misshandelt zu haben. Schlägt Johnny Depp Frauen? Die Vorwürfe weist der Darsteller weit von sich, hat Amber wegen Verleumdung verklagt. Seine Ex-Freundin Winona Ryder und seine gute Freundin Penélope Cruz haben sich bereits hinter Johnny gestellt, indem sie eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben. Dem zuständigen Gericht in Virginia erklärten sie in schriftlichen Dokumenten, Johnny sei ihnen gegenüber nie ausfallend geworden – der Gedanke, er könne Frauen schlagen, sei absurd. Nun gesellt sich auch Vanessa Paradis zu Winona und Penélope.

Nur warme Worte von Vanessa Paradis

Ihre Versicherung wird von 'The Blast' zitiert: "Ich kenne Johnny Depp seit mehr als 25 Jahren. Wir waren 14 Jahre lang Partner und haben unsere beiden Kinder gemeinsam großgezogen. In all den Jahren habe ich Johnny als freundlichen, aufmerksamen, großzügigen und friedlichen Menschen und Vater erlebt. An Filmsets verehren ihn Schauspieler, Regisseure und die ganze Crew, weil er bescheiden ist und alle respektiert. Darüber hinaus ist er auch einer der besten Schauspieler überhaupt." Johnny Depp hat Amber Heard auf umgerechnet knapp 45 Millionen Dollar verklagt. Vanessa Paradis fährt fort: "Ich kenne die Anschuldigungen, die Amber Heard gegen Johnny erhoben hat. Das alles hat nichts mit dem Johnny zu tun, den ich kenne. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich ihn in all den Jahren nie aggressiv erlebt habe."