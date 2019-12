Allgemein | STAR NEWS

‘Star Wars’: Wie Mark Hamill sich gegen Kurt Russell durchsetzte

DE Showbiz - Mark Hamill (68) ist als Luke Skywalker im bekanntesten Sci-Fi-Franchise der Welt über Nacht schlagartig zum Star geworden. Dabei hätte es auch anders ausgehen können, denn neben ihm befand sich auch Kurt Russell (68) in der engeren Auswahl um die Rolle.

Qual der Wahl

Wie sich Mark in einem '92 Y'-Interview erinnerte, standen auch Alternativen für seine Kollegen Harrison Ford (77) und Carrie Fisher (†60) bereit. Lange Zeit wussten die drei nicht, für wen George Lucas sich letzten Endes entscheiden würde, so Mark: "Es gab zwei verschiedene Besetzungen für die Prinzessin, den Piraten und den Jungen – Harrison, Carrie, ich, und dann die andere Gruppe von Schauspielern. George ist dann nach London gereist, um mit den Dreharbeiten anzufangen. Er hatte noch keine Entscheidung getroffen."

Mark Hamill dankt Marsha Lucas

Und wie kam es dann, dass Mark, Harrison und Carrie ausgewählt wurden und nicht die andere Gruppe? Die Erklärung dafür lässt Mark Hamill noch immer schmunzeln: "(George's Tochter) Marsha Lucas hat mir später gesagt: 'Ich war diejenige, die dich empfohlen hat.' Ich muss also Marsha danken." Dass er besetzt wurde, habe ihn dann doch überrascht, denn die anderen Stars seien beeindruckend gut gewesen: "Ich habe gesehen, wie William Katt vor Charisma nur so gesprüht hat. Kurt Russell, Robbie Benson waren wie kleine Jungs. Sie wären beide perfekt als Luke gewesen. Kurt Russell lag näher an Han Solo, den er hätte spielen können. Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet mich genommen haben." Doch. Jetzt wissen wir es.