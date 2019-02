Allgemein | STAR NEWS

Stan Lee: Eine besondere Ehrung für die Comic-Legende

Stars und Fans feiern Stan Lee

Am Mittwoch [30. Januar] fand die Zeremonie im TCL Chinese Theater in Los Angeles statt. Fans des Autors und Stars kamen zu diesem Anlass zusammen, um ihr Idol zu zelebrieren. Unter anderem waren die gefeierten Drehbuchautoren Chris Miller (43) und Phil Lord (43) zugegen. Außerdem gab es Video-Botschaften von Marvel-Schauspieler Laurence Fishburne (57, 'Ant-Man and the Wasp') und Dwayne 'The Rock’ Johnson (46), die an die verstorbene Comic-Legende erinnerten.

"Eine Inspiration für alle kreativen Künstler"

Filmstar Wesley Snipes (56), der Marvel-Superheld Blade interpretierte, erklärte während der Feierlichkeiten gegenüber 'Reuters' über Stan Lee: "Er ist eine Inspiration für alle kreativen Künstler, weil er uns daran erinnert, dass unsere Kreativität niemals Verschwendung ist. Und irgendwie lohnt sich das Warten… und eines Tages wird die ganze Welt deine Magie sehen."

"Excelsior!"

Bürgermeister Eric Garcetti (47) überreichte als Höhepunkt der Feierlichkeiten den Stadtschlüssel von Los Angeles an Joan Celia Lee (69), der Tochter des Ausnahmekünstlers.

Der symbolische Schlüssel trägt die Gravur "Excelsior!" – eine Hommage an die Comic-Ikone. Denn Stan Lee benutzte den Ausspruch aus dem Lateinischen, der so viel wie 'höher' bedeutet, um seine Kolumne aus dem 1960er Jahren 'Stan’s Soapbox' zu beenden.

