SOS wegen Corona: ZDF-’Traumschiff’ kann vorerst nicht in See stechen

DE Deutsche Promis - Was wäre eine Kreuzfahrt ohne aufregende Landgänge und herrliche Landschaften? Genau damit gibt es allerdings bei den Dreharbeiten zum ZDF-'Traumschiff' derzeit ein Problem. Doch Fans der Endlosserie können aufatmen: Sie werden Ostern, Weihnachten und Silvester nicht auf die Kultshow verzichten müssen.

Corona überschattet das Traumschiff-Idyll

Ein bisschen heile Welt, Träume von fernen Gestaden und überschaubare Probleme, die sich binnen 90 Minuten in Wohlgefallen auflösen, bevor die Eistorte serviert wird und der Abspann rollt – so lieben ZDF-Zuschauer ihr 'Traumschiff', das in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiert, weil es seit 40 Jahren rund um den Globus schippert. Doch Covid-19 macht dem Erfolgskonzept einen Strich durch die Rechnung, denn die MS Amadea, welche derzeit in der Rolle des Traumschiffes unterwegs ist, könnte nur unter Berücksichtigung strikter Corona-Auflagen in See stechen. Landgänge wären gar nicht erlaubt. Da dies für die echten Passagiere keinen unbeschwerten Urlaubsspaß verspricht und die Dreharbeiten ebenfalls stark eingeschränkt wären, entschied man sich, das Traumschiff vorerst pausieren zu lassen. Die MS Amadea, die eigentlich vom 7. März bis 6.Mai Richtung Mittelmeer aufbrechen und dort umher kreuzen sollte, bleibt in Bremerhaven – aber was wird aus den geplanten Folgen?

Weil’s so schön war, nochmal Malediven

Die Osterfolge war bereits im Kasten, aber für die Folgen für Weihnachten und Neujahr wird das Team ein wenig improvisieren müssen. Statt Mittelmeer stehen nun wohl – wie Ostern – die Malediven auf dem Programm. Nicht nur, weil sie wunderschön sind, sondern vor allem, weil die Schauspieler wie Florian Silbereisen (39) nur einen negativen Coronatest vorlegen und drei Tage Quarantäne absolvieren müssen, bevor an Land gedreht werden kann. Während des Drehs wird strikt auf Hygiene geachtet und regelmäßig getestet. Aber was tut man nicht alles, damit wie gewohnt zweimal 90 Minuten Wonne und Sonne ausgestrahlt werden können. Die 'Traumschiff'-Fans können sich also freuen.

