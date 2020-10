Allgemein | STAR NEWS

Sorgerechtsstreit: Brad Pitt will Angelinas Co-Star vorladen lassen

DE Showbiz - Brad Pitt (56) und seine Ex-Frau Angelina Jolie (45) stehen vier Jahre nach ihrer Scheidung immer noch vor Gericht, um eine Sorgerechtsregelung zu finden, die Eltern und Kindern gerecht wird. Jetzt hat Brad Pitt Angelinas Co-Star Jillian Armenante (52) vorladen lassen. Außerdem muss sich Angelina Jolie selbst einem Kreuzverhör unterziehen.

Brad Pitt verlangt eine 50/50-Regelung

'Us Weekly' berichtete nach Einsicht in die Zeugenliste, die Brad am 21. September eingereicht hatte, das neben Jillian Armenante auch Psychologen, Security-Experten und ein Therapeut vor Gericht aussagen sollen. Jillian drehte mit Angelina die Filme 'Durchgeknallt' (1999) und 'Ein mutiger Weg' (2007).

Der mit Spannung erwartete Prozess soll am 5. Oktober beginnen und Brad Pitt hofft, dass er dann endlich das geteilte Sorgerecht erhält und seine Kinder häufiger zu Gesicht bekommt. Während er will, dass die jüngeren Kinder, die sehr begabt sein sollen, weiter in Los Angeles zur Schule gehen können, wäre sie nur verhandlungsbereit, wenn der Wohnsitz der Kinder nicht wie jetzt in Los Angeles ist. Angeblich liebäugelt sie sogar mit einem Umzug nach Großbritannien. Mit einer Entscheidung wird zum 23. Oktober gerechnet.

Maddox hat keinen Kontakt zu seinem Vater mehr

Angelina Jolie hatte die Scheidung 2016 nach einem Vorfall in einem Privatjet eingereicht, in dem die Familie gemeinsam unterwegs war. Was genau zwischen Brad Pitt und seinem mittlerweile 19-jährigen Sohn Maddox vorgefallen sein soll, ist nicht bekannt. Maddox darf aufgrund seines Alters selbst über Treffen bestimmen, soll aber laut 'Us Weekly' derzeit keinen Kontakt zu seinem Vater pflegen. Über Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) und die Zwillinge Knox und Vivienne (12) sollen die Gerichte entscheiden, nachdem alle Versuche einer gütlichen Einigung gescheitert sind. "Die Spannungen zwischen Brad und Angelina sind eskaliert, die Familientherapie findet nicht mehr statt", erklärte ein Insider gegenüber 'Us Weekly'. Hoffentlich findet sich bald eine Lösung, die vor allem den Interessen der Kinder gerecht wird.