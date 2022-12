Allgemein | STAR NEWS

Sorge um Tori Spelling: Mit Atemnot ins Krankenhaus

DE Showbiz - So kurz vor Weihnachten ging es Tori Spelling (49) plötzlich gar nicht gut: erst hatte sie "Mühe zu atmen", dann "zu wenig Sauerstoff" und "verrückte Schwindelgefühle" – also ging es ab ins Krankenhaus. Am Mittwoch (21. Dezember) meldete sich der 'Beverly Hills, 90210'-Star aus dem Krankenbett auf Instagram zurück – auch um all jenen die Meinung zu sagen, die überzeugten waren, Tori habe sich die Symptome ausgedacht.

Tori Spelling ist sauer

"Hier bin ich, seit gestern Abend im Krankenhaus", schrieb die Schauspielerin zu einem Foto, das sie in einem Krankenhausbett liegend zeigt. "An alle, die mich beschimpft haben, als ich euch sagte, dass ich zu krank war, um zu arbeiten – hier bin ich nun." Sie fuhr fort: "Wie wäre es, wenn ihr Leute in Zukunft ernst nehmt und ihnen Zuneigung gebt statt Zweifel. Denkt dran, für Menschen wie mich ist es ein Alptraum, NICHT zu arbeiten. Ich bin ein Arbeitstier und ein Wortkaholic. Ich entscheide mich immer für die Arbeit."

Weihnachten hoffentlich zuhause bei den Kindern

Die Ärzte würden nun "eine ganze Reihe von Tests" durchführen, um zu verstehen, wo ihre Symtome Atemnot, Sauerstoffmangel und Schwindelgefühle herrührten. Sie hoffe sehr, dass vor Weihnachten "nach Hause zu den Kindern komme". Und das sind schließlich nicht wenige: Zu Wochenbeginn war Tori zu Gast in Bethenny Frankels 'ReWives'-Podcast und verriet, dass sie "jetzt sieben Kinder" hat. Ihre Patchwork-Familie setzt sich zusammen aus ihren fünf Kindern mit Ehemann Dean McDermott, Stiefsohn Jack sowie Lola, der Tochter von Deans Ex-Frau Mary Jo Eustace. "Jetzt ist Weihnachtszeit und ich habe jetzt sieben Kinder. Weil die zwei Kinder seiner Ex bei uns sind – also eines aus seiner früheren Ehe, mein Stiefsohn, und dann ihre Tochter, die bei uns lebt", erklärte Tori Spelling die Zusammensetzung ihrer Großfamilie, bei der ihr hoffentlich nicht so bald wieder die Puste ausgeht.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images