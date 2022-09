Allgemein | STAR NEWS

Sorge um Sarah Harrison: Erste Neuigkeiten von der Influencerin

DE Deutsche Promis - Drei Millionen Follower werden allein auf Instagram regelmäßig über das Geschehen in Sarah Harrisons (31) Leben informiert. Kein Wunder, dass sich unzählige Menschen jetzt um die Influencerin sorgen, nachdem diese aus gesundheitlichen Gründen ihre Wahlheimat Dubai verließ und Richtung Deutschland flog.

Zum Durchchecken nach Deutschland

Hier will sie sich gründlich durchchecken lassen, wie die zweifache Mutter auf Social Media verkündete. Ihr Mann Dominic wird sich in der Zwischenzeit um die beiden Töchter Mia Rose (4) und Kyla (2) kümmern. "Mir geht es einfach nicht gut und ich habe das Bedürfnis, da direkt nachgucken zu lassen und wieder ganz schnell fit zu werden", begründete sie den Schritt: "Die alte Sarah, diese Energie muss zurück." Werde meine Mädels und mein Mann daheim vermissen, aber ich muss jetzt auf mich schauen, damit ich wieder zu 100% funktioniere". In ihrer Story ist bereits zu sehen, wie Dominic die Lage vor Ort bestens im Griff hat.

Sarah Harrison bei einer Heilpraktikerin

Offenbar verschwendet Sarah Harrison in ihrer alten Heimat keine Zeit, denn schon Montagabend (12. September) gab es ein Update. "Ich habe heute auch schon eine Infusion bekommen, damit es mir etwas besser geht, weil ich auch körperlich Schwächeprobleme habe und Magenschmerzen, Bauchweh, dass ich kaum essen kann", berichtete das Model in seiner Instagram Story, bevor es sich in einer Fragestunde seinen Fans stellte. "Ich bin bei einer Heilpraktikerin und versuche, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Ich war vor sieben Jahren ca. schon mal sehr schwach und krank und mir wurde so gut geholfen. Lasse jetzt mal alles checken und dann sehen wir weiter."

Am meisten störe sie, so die lnfluencerin, dass "ich mich schlecht konzentrieren kann und dadurch, dass ich so geschwächt bin nicht das machen kann, was ich sonst mache. Schon längeres Stehen ist sehr anstrengend für mich gerade." Jetzt drücken ihre Follower die Daumen, dass Sarah Harrison schnell geholfen werden kann.

Bild: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

