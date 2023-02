Allgemein | STAR NEWS

Sorge um Queen Consort: Camilla hat Corona

DE Showbiz - In Großbritannien ist Corona schon länger kaum noch ein Thema, Masken im Alltag gehören schon seit geraumer Zeit der Vergangenheit an . Doch jetzt hat sich das Virus erstmals wieder in den Schlagzeilen zurückgemeldet. Mit Queen Consort Camilla (75) hat es mal wieder eine Royal erwischt.

"Saisonbedingte Krankheit"

Die Frau von König Charles III. hat mehrere Termine abgesagt, nachdem sie sich nicht wohl fühlte. So sollte sie am Dienstag (14. Februar) unter anderem eine Einrichtung für Veteranen in Telford in der Grafschaft Shropshire besuchen. Zunächst hieß es von offizieller Seite, Camilla habe sich eine "saisonbedingte Krankheit" zugezogen. Da war man wohl noch von einem grippalen Infekt ausgegangen. Später wurde jedoch klar: Die Königin-Gemahlin hat sich nach einer Erkrankung im Februar 2022 zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert.

Camilla ist vollständig geimpft

Zuletzt hatte Camilla am 9. Februar eine Einrichtung für die Opfer häuslicher Gewalt im Londoner Stadtteil Battersea besucht, anschließend wurde sie krank. Am Montag meldete der Buckingham-Palast: "Nachdem sie Erkältungssymptome verspürte, wurde die Königin-Gemahlin positiv auf das Coronavirus getestet. Daher muss sie zu ihrem Bedauern alle öffentlichen Verpflichtungen für diese Woche absagen und entschuldigt sich aufrichtig bei allen, die sie treffen sollte." Es gehe Camilla soweit gut: Sie ist vollständig geimpft.

