Sophie Turner: Auch mal mit Frauen experimentiert

Schauspielerin Sophie Turner (22, 'Game of Thrones') brach viele Männerherzen, als sie 2018 den Antrag von niemand Geringerem als Musiker Joe Jonas (29, 'Fastlife') annahm. In einem ausführlichen Interview hat sie nun über ihre Beziehung gesprochen. Habe sie gar nicht gezögert, als ihr Freund ihr die Fragen aller Fragen gestellt hatte? Joe ist immerhin sieben Jahre älter.

Geschlecht ist sekundär

Das Alter sei jedoch keiner Diskussion wert, wie Sophie gegenüber 'Rolling Stone' erklärt, schließlich gehe es eher um Reife denn um schlichte Zahlen: "Ich fühle mich wie eine Seele, die viel älter ist als mein tatsächliches Alter. Ich fühle mich, als hätte ich genug gelebt, um die Situation einschätzen zu können. Ich habe genug Jungs getroffen, um es wissen zu müssen. Ich habe mich mit genug Mädels getroffen, um es wissen zu müssen …" Solch ein Statement kann Sophie natürlich nicht stehenlassen und erörtert, was ihre Erfahrungen mit Frauen betrifft: "Ich habe genug Mädels getroffen. Jeder experimentiert doch. Das ist ein Teil des Erwachsenwerdens. Ich liebe eine Seele, kein Geschlecht."

Sansa als Bieberette

Mehr wollte sie dann aber doch nicht verraten. Stattdessen gab sie zu, sich schon damit abgefunden zu haben, für den Rest ihres Lebens Single zu bleiben – bevor sie Joe Jonas kennen lernte. Augen hatte sie zuvor aber eigentlich nur für einen anderen Sänger: Justin Bieber (25, 'Sorry'). Ihr Schwarm habe es ihr auch ermöglicht, ein Verständnis für ihre Figur Sansa Stark zu entwickeln: "Sie sieht die Welt am Anfang durch eine rosarote Brille. Sie versteht gar nicht, was eigentlich hinter der königliche Familie steckt. Das ist wie bei jedem Justin-Bieber-Fan. Sie verstehen gar nicht, dass Justin auch diese Dunkelheit in sich hat." Aber steckt ein bisschen Sansa Stark nicht in jedem von uns – auch in Sophie Turner?

