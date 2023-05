Allgemein | STAR NEWS

Sophia Vegas richtet Luxusvilla ein: „Mein Mann muss das alles gar nicht wissen“

DE Deutsche Promis - Reality-Star Sophia Vegas (35) befindet sich im Umzugsstress und ließ die Kameras von RTL dabei sein, als sie mit Sack und Pack in eine große Villa im Norden von Los Angeles zieht. Da war dann Chaos angesagt.

"Ich hab bei 30.000 Dollar aufgehört zu zählen."

Die Berlinerin heiratete 2018 den amerikanischen Investmentbanker Daniel Charlier und bekam ein Jahr später die kleine Amanda. Das frühere Haus wurde der ehemaligen Dschungelkandidatin zu eng und so wurde jetzt umgezogen. In eine Villa, die schlappe 20.000 Monatsmiete kostet. Der Gatte zuckt da nur mit den Schultern: "Meine Frau mag es gerne etwas größer." So eine neue Luxusbude muss natürlich auch eingerichtet werden und da hat sich die Wahl-Kalifornierin mächtig verkalkuliert. "Ich hab meinen Mann gesagt, ich richte das Haus für 5000 ein." Daraus wurde dann aber nichts. "Ich hab bei 30.000 Dollar aufgehört zu zählen."

Sophia Vegas hält die Ausgaben geheim

Sophia Vegas' treusorgender Ehemann wird wohl erst später von den gesamten Kosten erfahren. "Mein Mann muss das alles gar nicht wissen." All die Teppiche, die die neue Bleibe nun schmücken, müssten schließlich sein. Töchterchen Amanda bekommt auch ihr größeres Reich, aber die Kleine wünscht sich eigentlich etwas anderes: "Wir arbeiten fleißig an einem Brüderchen oder Schwesterlichen", verriet ihre Mama.

Das ist allerdings auch mit Risiken verbunden. Sophia Vegas hat sich 2017 für eine Wespentaille zwei Rippen entfernen lassen. Danach hatte sie erst einen Bauchwandbruch und im Herbst kam wieder ein Riss in der Bauchwand, der Sophia Vegas große Schmerzen verursachte und eine weitere OP notwendig machte.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com