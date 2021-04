Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Amüsanter Seitenhieb gegen Cathy Hummels

DE Deutsche Promis - Beim Wettkochen mit Profi-Koch Steffen Henssler (48) zeigte Model und Schauspielerin Sophia Thomalla (31), was sie am Herd drauf hat, und auch beim Küchenplausch war sie in Höchstform.

DDR-Kost bei 'Grill den Henssler'

Mit ihrem als "Steak au four" bekannten Würzfleisch knüpfte die gebürtige Ostberlinerin an ihre Wurzeln an – eine echte Herausforderung für den Kochprofi Henssler, dem dank Talent und Kreativität immerhin ein Remis gelang. Während in der Küche gebrutzelt wurde, ließ sich Sophia von Laura Wontorra auf den Zahn fühlen - aber nicht zu doll: "Sex ist mein absolutes Tabuthema", erklärte sie resolut, denn als jemand, "der immer mit sexy assoziiert wird", wäre es problematisch, dann auch noch dauernd über Sex zu reden. Stattdessen tauschte sie sich mit Laura, die mit VfL-Bochum-Spieler Simon Zoller verheiratet ist, lieber über das Leben als Spielerfrau aus: "Du und ich, wir sind ja keine klassischen Spielerfrauen", betonte Sophia, die mit dem Torwart Loris Karius zusammen ist. "Wenn wir irgendwo mitziehen, dann bedeutet das ja nicht, dass wir den ganzen Tag auf der Couch hängen und nicht wissen, was wir machen sollen. Wenn ich mitziehe, dann heißt das, dass ich zwei, drei Tage dort bin und dann wieder abhaue, weil ich arbeiten muss."

Sophia Thomalla teilt aus

Wenn es beim Fußball gerade nicht so gut liefe, sei auch die Stimmung zuhause mau, gestand Sophia: "Ich glaube, wenn man den Anspruch hat, als Nummer eins im Tor zu stehen und es dann nicht ist, ist das so, wie wenn du im Backstagebereich stehst und Cathy Hummels moderiert 'Grill den Henssler'." Eine Vorstellung, die bei Steffen Henssler und Laura Wontorra große Heiterkeit auslöste. Aber Sophia war noch nicht fertig mit Cathy Hummels, deren Hauptjob als Influencerin sie offenbar nicht ganz ernst nehmen kann: "Die Lächerlichkeit beginnt, wenn's heißt: 'Influencer' sei ein Beruf wie jeder andere auch." Bahnt sich da etwa ein Zickenkrieg zwischen Sophia Thomalla und Cathy Hummels an oder war es wirklich nur ein Scherz?

