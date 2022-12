Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thiel und ihr Freund Raphael: Premiere auf dem roten Teppich

DE Deutsche Promis - Sophia Thiel (27) ist die Aufmerksamkeit der Medien inklusive Blitzlichtgewitter gewohnt. Seit Jahren steht die Fitness-Influencerin dort wo sie auftaucht im Mittelpunkt. Entsprechend entspannt gab sie sich auf der Spendengala 'Ein Herz für Kinder' am Sonnabend (17. Dezember) in Berlin.

Raphael holte sich Tipps

Dabei war es auch für die Sportlerin eine Premiere, denn erstmals zeigte sie sich gemeinsam mit ihrem Partner Raphael Birchner auf dem roten Teppich. Hat er sich denn Tipps bei seiner berühmten Freundin geholt? "Sie hat mir eigentlich nur gesagt: 'Zieh deinen schönen Smoking an und schau, dass du beim Red Carpet in die Kamera schaust und mich ein bisschen in den Arm nimmst", plauderte er im Gespräch mit 'bunte.de' aus. Das habe er aber auch durchaus schon selbst gewusst und ihr die Sorge genommen, dass er das hinbekommt.

Eine Herausforderung für Sophia Thiel

Sophia Thiel und Raphael sind schon seit knapp drei Jahren zusammen, sind gemeinsam durch schwierige Zeiten gegangen — für ein Debüt auf dem Red Carpet war es also allerhöchste Zeit. Das Geheimnis ihrer Beziehung? "Das Wichtigste ist, dass man offen miteinander ist." Gleichzeitig sollte man dem anderen aber auch genügend Freiraum geben.

Offen war Sophia auch im Gespräch mit ihrer guten Freundin Cathy Hummels (34), die sie am Rande der Gala für 'bild.de' interviewte. "Du wurdest ja auch in dein Kleid mehr oder weniger eingenäht", bohrte Cathy, und Sophia gestand: "Ich wollte unbedingt ein eigenes Kleid anfertigen lassen. Und zwar so eine Korsage wie damals, als man die Frauen wirklich festgeschnürt hat, dass sie kaum atmen können." Das sei aber eine Herausforderung gewesen — die Sophia Thiel mit Bravour meisterte.

