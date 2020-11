Allgemein | STAR NEWS

‘Sommerhaus’-Eklat: Jennifer Lange bereut ihre Ausraster

DE German Stars - Diese Lektion hat Jennifer Lange (27) jetzt wohl gelernt: Als Influencerin mag sie die Meinung anderer zwar beeinflussen, aber deshalb hat sie noch lange keine Narrenfreiheit. Jetzt erklärt sie, warum sie und ihr Freund Andrej Mangold (33) sich gegenüber Eva Benetatou (28) so extrem daneben benahmen.

Bei Jennifer Lange lagen die Nerven blank

Die einstige 'Bachelor'-Kandidatin fühlte sich nach eigenen Aussagen vom ersten Tag an unwohl im 'Sommerhaus der Stars'. Dass es "kein Ventil gegeben habe, um die Emotionen vielleicht mal rauszulassen", setzte ihr besonders zu. Man muss sich jedoch fragen, ob sie jemals das Konzept von derartigen Reality-TV-Shows durchdacht hat – schließlich werden dort mit schöner Regelmäßigkeit im TV-Druckkessel Emotionen erzeugt, um dann wie im Chemielabor einfach zu schauen, was passiert. Da heißt es also: cool bleiben. Sie fühlte sich jedoch immer wieder genervt und provoziert, "dann reißt auch irgendwann mein Geduldsfaden".

Retten, was zu retten ist

Sowohl Jenny als auch Andrej bekamen die Ablehnung der Community hautnah zu spüren: Kritische bis hasserfüllte Kommentare sprachen eine deutliche Sprache. Nach einer mehrwöchigen Auszeit tastet sich Jenny wieder an Instagram heran, will "Step-by-Step wieder aktiver auf Instagram werden". Etwas spät ist ihr klar geworden, dass ein lupenreines Image für einen Influencer unverzichtbar ist, und dass sie ihre Lage selbst verschuldet hat. Allerdings klingt Jenny zunächst noch ein wenig bockig, wenn sie sagt: "Ich hab das Gefühl, egal was ich sage, es ist sowieso falsch."

Am liebsten möchte sie das Ganze vergessen und "einen großen Haken setzen und positiv nach vorne schauen". Und sie gesteht schließlich ein, dass sie in der Ausnahmesituation, in die das TV-Format sie brachte, einen großen Fehler gemacht hat: "Das entschuldigt natürlich nicht, dass ich ausfällig geworden bin. Dafür entschuldige ich mich auch, dass ich Dinge gesagt habe, die nicht cool waren", erklärte Jenny reumütig. "Da bin ich auf jeden Fall zu weit gegangen." Ob Jennifer Lange nun nochmal eine neue Chance bekommt?