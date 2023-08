Allgemein | STAR NEWS

Sogar die Polizei wurde eingeschaltet: TikTokerin Millane Friesen durchlebte Beziehungshölle

DE Deutsche Promis - 6,9 Millionen folgen ihr auf TikTok, 1,3 Millionen sind es auf Instagram — Millane Friesen gehört auf Social Media mit gerade einmal 21 Jahren schon zu den alten Hasen. Ihr Erfolgsrezept: Sie kommt frisch und natürlich rüber, beweist auch mal Sinn für Humor. Dior, Prada und About You wurden auf sie aufmerksam, die Influencerin hat lukrative Werbeverträge.

"Nach der Trennung wurde ich emotional missbraucht"

Doch jetzt sprach sie erstmals über eine dunkle Zeit in ihrem Leben, die man nicht vermutet hätte, wenn man sie nur von ihren Postings kennt. Denn die junge Frau hat eine traumatische Trennung hinter sich. Kennengelernt hatte sie ihren Partner vor knapp fünf Jahren in der Schule, er war eine Klasse über ihr. Sieben Monate hielt die Beziehung, dann war Schluss. "Wir haben uns jeden Tag gestritten. Aber leider keine kleinen harmlosen Diskussionen, sondern es wurde jede Kleinigkeit zu einer riesigen Diskussion, ohne richtige oder gute Kommunikation", erzählte der Star gegenüber 'Bild'. "Nach der Trennung wurde ich emotional missbraucht. Es war nicht wie bei einer gesunden Trennung, dass jeder seiner Wege geht, sondern ich wurde weiterhin auf jeden Schritt, den ich ging, verurteilt."

Millane Friesen kann verzeihen

Schließlich drohte ihr Ex Millane Friesen sogar mit Selbstmord. Sie wurde "manipuliert, wieder zurück zu ihm zu kommen, sonst würde er sich umbringen." Schließland wandte sie sich an die Polizei, wo sie zunächst auf taube Ohren stieß: "Die Polizei hatte mich verhört. Sie nahmen die Situation aber nicht wirklich ernst. Bis die Polizei ihn selbst ein paar Tage später mit Handschellen abführen musste. Da haben sie mir angefangen zu glauben." Erstaunlicherweise hat sie heute ihren Frieden mit ihm gemacht. "Im Endeffekt sind solche Menschen auch nur verletzte Menschen, deshalb kann man vergeben, aber selber entschieden, ob man vergessen will", erklärte Millane Friesen — erstaunlich reife Erkenntnis für jemanden, der erst 21 ist.

