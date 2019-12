Allgemein | STAR NEWS

So etwas gab’s noch nie: Günther Jauch geht auf Ehering-Jagd

DE German Stars - Wer ist bei jedem Problem immer zur Stelle und hilft, wo Not am Mann ist? Ganz, genau: Günther Jauch! Der Moderator (63, 'Wer wird Millionär?') hat mal wieder bewiesen, dass er gerne eine helfende Hand ausstreckt und nun in seiner Sendung, in der schon so mancher Kandidat viel Geld gewonnen hat, einen besonderen TV-Aufruf gestartet.

Günther Jauch: Suche nach gestohlenem Ring

Sarah Kleefuß spielte am Donnerstag (26. Dezember) gemeinsam mit ihrer Nichte Nele (14) und ihrem Papa Reiner (69) im Familienspecial um das ganz große Geld. Irgendwann wurde sie vom Moderator gefragt, was sie denn mit ihrem Anteil vom Geld machen würde und sie erklärte, dass sie und ihr Mann sich dann neue Eheringe würden anfertigen lassen. Ihrer ist noch da, der ihres Mannes wurde allerdings vor einer Weile gestohlen. "Der wurde in Berlin bei einem Umzug geklaut. Weil er in einer Tasche deponiert war, und die wurde geklaut. Das war ein Jahr nach der Hochzeit", erklärt die 38-Jährige.

TV-Aufruf mit Finderlohn-Versprechen

Günther Jauch nahm diese Geschichte natürlich sofort zum Anlass, um einen Aufruf im Fernsehen nach dem Ring zu starten. "Wenn Sie einen Ring zu Hause haben, der ungefähr SO aussieht …", erklärte der TV-Präsentator und fügte hinzu, dass Sarah bestimmt eine Belohnung auszahlen würde. Außerdem erklärte Jauch noch, warum der Ring ohnehin für andere wertlos sein sollte. "Wenn Sie einen geklauten Ring gekauft oder an sich genommen haben, dann müssen Sie ja, damit das Sinn macht, eine Frau finden, die Sarah heißt. Das wird eine mühsame Suche." Deshalb solle der Ring einfach an Günther Jauch, RTL, geschickt werden. Familie Kleefuß verließ die Sendung schließlich mit 16.000 Euro.