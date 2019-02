Allgemein | STAR NEWS

Slash: Guns N’ Roses arbeitet an neuen Songs

Slash (53) hat mit Guns N' Roses seit einer halben Ewigkeit schon keine neuen Songs mehr aufgenommen. Das könnte sich jetzt ändern, denn wenn man seiner eigenen Aussage Glauben schenkt, hat die Band richtig Lust, mal wieder zusammen ins Studio zu gehen.

Auf ein Neues

Slash hat Fans den Mund wässerig gemacht. Der Gitarrist war fester Bestandteil der legendären Band Guns N' Roses. 2008 hatte die mit 'Chinese Democracy' ihr bislang letztes Album herausgebracht. 2016 fanden sich die Musiker – Slash, Duff McKagan (55) und Axl Rose (57) – dann für eine Tour wieder zusammen. Das hat dem Trio anscheinend so viel Spaß bereitet, dass es Lust darauf hat, wieder gemeinsam ins Studio zu gehen, um neue Songs aufzunehmen. Im Interview mit 'Rock City' erklärt Slash diesbezüglich: "Axl, Duff, ich und Richard [Fortus] haben schon darüber gesprochen, dass es genug Material und anderes Zeugs für ein neues Album geben würde."

Zeit ist ein dehnbares Konstrukt

Wer jetzt aber bereits Freudensprünge macht, sollte ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, denn im selben Atemzug erklärt Slash, dass es noch keine festen Pläne für ein neues Album gebe. "Bei Guns N' Roses sagst du ja nicht: 'Oh, jetzt haben wir einen Plan und so machen wir das.' So funktioniert das einfach nicht. Die einzige ehrliche Antwort ist, dass wir darauf hoffen, ein neues Album herauszubringen. Wir werden einfach sehen, was passiert." Genaue Verabredungen im Studio, geschweige denn ein mögliches Veröffentlichungsdatum für das neue Album existieren also noch nicht. Da werden sich die Fans noch einige Zeit gedulden müssen.

