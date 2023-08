Allgemein | STAR NEWS

Sky du Mont: Warum er nicht zum fünften Mal heiratet

DE Deutsche Promis - Sky du Mont (76) ist seit 2022 mit Julia Schütze (47) zusammen. Der Schauspieler ('Der Schuh des Manitu') verliebte sich bei einem Interview in die Moderation. Aber heiraten wird er sie nicht.

Lästern gegen die Ex

"Nein, nein", war die Antwort auf eine entsprechende Frage von Barbara Schöneberger in deren Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau'. Das bedeutet aber nicht, dass er keine Zukunft mit ihr plane, schließlich würden die beiden gerade ein Haus bauen. Dass nach vier Ehen der Wunsch nach einer fünften ein bisschen geringer ist, dürfte verständlich sein. Der Star lästerte dann auch gegen Mirja du Mont (47), von der er sich vor sieben Jahre trennte und mit der er zwei Kinder erzieht. Seit der Scheidung sei er doch wesentlich entspannter. Seine Ehen scheinen ihm dann doch nicht so gut im Gedächtnis zu bleiben. "Meine Ehen haben mich weder finanziell noch erfahrungstechnisch weitergebracht."

Sky du Mont schmerzen die finanziellen Verluste

Sky du Mont scheint doch einige Euro bei den Scheidungen verloren zu haben. "Dass ich das finanziell überstanden habe, ist doch ein Wunder, oder?", kommentierte der Darsteller, versicherte dann aber schnell, dass man sich immer noch gut verstehe. Auffallend ist auch, dass sein Beuteschema wesentlich jüngere Frauen ist. "Man wird hier oben in der Birne ja nicht wirklich älter, aber die Leute sehen dich älter", seufzte der dreifache Vater.. "Das heißt du hast Wünsche, Dinge, die du tust, mit denen du dich fast lächerlich machst, weil die Leute dich als alten Mann sehen."

Alt oder nicht – der Fernsehstar ist immer noch gut im Geschäft. Und hat auch klare Ansprüche an seine Rollen. "Früher habe ich immer nur die Bösewichte spielen müssen. Das hat mich irgendwann sehr genervt", offenbarte der Frauenschwarm gegenüber 'NDR Kultur'. "Ich habe 20 Derricks gemacht. Ich fing an als die Leiche, wurde dann der Mörder - und später der Auftraggeber. Das mag ich nicht mehr spielen. Am liebsten sind mir die Komödien", befand Sky du Mont.

