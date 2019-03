Allgemein | STAR NEWS

Ska-Band The Beat: Ranking Roger stirbt mit nur 56 Jahren

Traurige Nachrichten aus dem Lager der Ska-Helden von The Beat ('Mirror In The Bathroom'). Am Dienstag [26. März] starb Sänger Ranking Roger (†56) nach schwerer Krankheit. Kollegen zeigten sich genauso betroffen wie Fans.

Ranking Roger war ein Kämpfer

"R.I.P. Ranking Roger, der heute im Kreise seiner Familie friedlich zuhause eingeschlafen ist", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account der Band. "Er war ein Kämpfer."

Ranking Roger, dessen bürgerlicher Name Roger Charlery lautete, hatte bereits im vergangenen August einen Schlaganfall erlitten. Anschließend waren bei ihm gleich zwei Gehirntumore sowie Lungenkrebs festgestellt worden. Ein Posting auf Facebook fasst die letzten Monate des Musikers zusammen: "Er hat gekämpft und gekämpft und gekämpft. Seine Familie möchte allen für die Unterstützung während dieser schweren Zeit danken."

"Gute Nacht, süßer Prinz"

Ranking Rogers Band The Beat stieg in den Achtzigern mit ihrem poppigen Ska-Sound zu internationalem Ruhm auf. Songs wie 'Mirror In The Bathroom' und 'Can't Get Used To Losing You' sind noch heute im Radio zu hören. Neben The Beat musizierte Ranking Roger auch in der Band General Public und veröffentlichte mehrere Soloalben. Unter den ersten, die ihre Anteilnahme ausdrückten, waren UB40, die wie The Beat aus Birmingham stammen: "Ruhe in Frieden, Ranking Roger, so traurige Nachrichten. Ein wundervoller Mensch, viel zu jung."

Pauline Black (65) von der Band Selecter, die auf dem gleichen Label war The Beat, schrieb: "Gute Nacht, süßer Prinz. Mögen die Engel dich in den Schlaf singen."

Noch in diesem Jahr soll eine Biografie das bewegte Leben von Ranking Roger nacherzählen.

