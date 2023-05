Allgemein | STAR NEWS

‚Sing meinen Song‘: Rapper Montez offenbart seine Depressionen

DE Deutsche Promis - Rapper Montez (29) und seine Musik standen bei Folge drei der aktuellen 'Sing meinen Song‘-Staffel im Mittelpunkt. Der Musiker freute sich aufs Tauschkonzert: “Heute ist meine Sendung, und ich kann endlich spüren, wie sich das anfühlt.“

Montez hatte einen schweren Start

Der gebürtige Bielefelder zeigte seine verletzlichen Seiten, erinnerte sich an seinen erfolgreichen Start als Rapper vor 15 Jahren, dem dürre Jahre folgten. Er war erst 16 Jahre alt, als ein Hip-Hop-Magazin ihn zum ‘Newcomer des Jahres’ kürte: “Ich war viel zu krass jung, um diesem Druck standzuhalten.“ Aus dem Kinderzimmer ins Aufnahmestudio, während alle erwarteten, dass er sich als der neue Superstar entpuppt. Während er versuchte, ein Album aufzunehmen, quälten ihn Schreibblockaden und Depressionen: “Ich bin damals sogar von der Schule geflogen, zog von zu Hause aus und zu meinen Großeltern.“ Statt durchzustarten blickte er in den Abgrund: “Da sind sehr viele dunkle Jahre auf mich zugerollt.“ Es ging ihm schlecht: “Bis sechs Uhr morgens wach sein, bis 17 Uhr pennen und nur im Dunkeln leben ... Alles ist scheiße und schlecht“, beschreibt er diese Zeit, bevor er es schaffte, das Ruder herumzureißen, sich neu in die Musik zu verlieben. Das beschreibt er in seinem Song ‘Irgendwann da’.

Montez ahnte, dass ‘Auf & Ab’ ein Hit wird

So richtig ging es für den Rapper vor zwei Jahren ab. Mit seinem Song ‘Auf & Ab’ landete er 2021 einen Nummer-Eins-Hit. Dass dieser Song Potential hatte, spürte er gleich, erzählte Montez am Lagerfeuer: “Ich wusste, dass dieser Song etwas Besonderes ist. Und wenn es DER Song nicht ist, dann höre ich auf. Das habe ich allen so gesagt.“ Nach dem Dreh in Südafrika, der im April stattfand, freute sich Montez bereits darauf, das Tauschkonzert endlich im Fernsehen zu erleben: “Woooow was für ein feeling diese ganzen Erfahrungen zum ersten Mal im TV zu sehen“, schwärmte Montez auf Instagram.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Kochan

