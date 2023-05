Allgemein | STAR NEWS

Sind sie jetzt ein Paar oder nicht? Matty Healy scherzt über Taylor-Swift-Liaison

DE Showbiz - 1975-Frontmann Matty Healy (34) weiß, wie man Aufmerksamkeit bekommt. Der Brite wusste alle Augen auf sich, als er das Konzert seiner Band beim BBC Radio 1 ‘Big Weekend’-Musikfestival begann.

“Wird er es jemals ansprechen?”

Alle wollten doch wissen, ob er etwas zu seiner neuen Liebsten Taylor Swift (34) sagt. Und das tat er dann auch. Auf etwas kryptische Art. "Ist das alles ein bisschen…? Ist es ernst? Wird er es jemals ansprechen?" scherzte der Star vor dem Publikum. "All diese Fragen und mehr werden in der nächsten Stunde ignoriert werden. Meine Damen und Herren, das ist The 1975." Naja, zumindest hat er die Gerüchteküche angesprochen und die brodelt, seit die britische 'Sun' Anfang Mai davon berichtete, dass die beiden seit zwei Monaten zusammen seien und sich "wahnsinnig ineinander verliebt" hätten.

Matty Healy und Taylor Swift wurden beim Knutschen erwischt

Dann tauchten Fotos auf, die die beiden knutschend zeigen. Beide haben sich bislang noch nicht öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert, so dass sämtliche Äußerungen von der riesigen Fangemeinde irgendwie interpretiert werden müssen. Wenn also Taylor Swift bei einem Konzert sagt: "Ich weiß nicht, aber ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, in allen Bereichen meines Lebens. Das liegt nicht nur an der Tournee. Ich habe einfach das Gefühl, dass mein Leben endlich einen Sinn hat", kann das nach Meinung aller, die sich dafür interessieren, nur bedeuten, dass Matty Healy der Grund sein muss. Joe Alwyn kann es jedenfalls nicht mehr sein, denn von dem Schauspieler hat sich die Musikerin Anfang des Jahres getrennt.

Die Amerikanerin konnte ihren neuen Freund nicht bei seinem Auftritt von den Rängen unterstützen, da sie selbst auf Tour ist und an besagtem Tag in New Jersey ihre Fans beglückte. Und so bleiben weiterhin Gerüchte. Die 'Sun' will nun wissen, dass Matty Healy für eine Weile zu Taylor Swift nach New York zieht und dort mit ihr gemeinsam einige Songs aufnehmen wird. Die Welt schaut weiter mit Argusaugen auf das Promipaar, das vielleicht doch keines ist.

Bild: Katy Blackwood/Cover Images

