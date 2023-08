Allgemein | STAR NEWS

Simone Ballack über ihre neue Liebe: Was vorher war, zählt für sie nicht

DE Deutsche Promis - Simone Ballack (47) glaubt auch nach zwei gescheiterten Ehen noch an die Liebe. Geschieden von Fußballstar Michael Ballack und getrennt lebend von Andreas Mecky (50) hat sie ihr Herz bereits einem Neuen geschenkt, dem Hotel-Millionär Heiko Grote. Auch er ist derzeit noch verheiratet, aber das trübt das junge Glück nicht.

Heiko Grote wird bald wieder Vater

"Ja, es stimmt! Ich bin aktuell noch verheiratet, aber wir sind und leben seit zweieinhalb Jahren getrennt", erklärte Grote auf Nachfrage von RTL bereitwillig. Seine vorige Freundin erwartet derzeit Zwillinge von ihm. Außerdem hat er mit seiner Noch-Ehefrau zwei Kinder im Alter von 11 und 15 Jahren. Das große Interesse an seinem Privatleben, das seine neue Liebe zu Simone mit sich brachte, gefällt ihm nicht: "Es ist schade, dass jetzt so viel Druck von außen kommt. So was kannte ich bisher nicht. Denn ich bin noch verheiratet und Simone auch. Auch aus Respekt vor meiner Frau und Simones Mann und unseren Kindern hätte ich mir das Bekanntwerden unserer Beziehung anders gewünscht", klagte er zu ‘Bunte’.

Simone Ballack nimmt es gelassen

Simone gibt sich tolerant, auch was den Familienzuwachs betrifft: "Er bekommt Zwillinge mit seiner Ex. Ist doch nicht schlimm", erklärte sie gegenüber ‘Bunte’. "Das sehe ich wie Franz Beckenbauer damals: 'Der Herrgott freut sich über jedes Kind'. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich habe Heiko jetzt kennengelernt nach allem, was er vorher hatte." Sie selbst hat zwei Söhne von ihrem ersten Ehemann Michael Ballack: Louis ist 21 und Jordi 18; ihr zweigeborener Emilio wurde nur 18 Jahre alt, starb 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal. Simone hat lernen müssen, nach vorne zu blicken. Statt sich um die Vergangenheit zu sorgen oder sich um Klatsch zu kümmern, konzentriert sie sich lieber auf ihr neues Glück: "Wir sind frisch verliebt und glücklich. Heiko und ich gehen unsere Beziehung jetzt Schritt für Schritt an und als Nächstes werden sich erst mal unsere Kinder gegenseitig kennenlernen", erklärte Simone Ballack.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopress