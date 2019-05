Allgemein | STAR NEWS

Simone Ballack: Mit rauschendem Fest in die Ehe

Zuhause ist's doch am schönsten. Das wird sich wohl auch Simone Ballack (42) gedacht haben, als sie ihre Hochzeitsfeier plante. Die Ex-Frau von Fußballstar Michael Ballack (42) zog für ihre zweite Hochzeit eine zünftige Party in den eigenen vier Wänden auf.

Alle zu mir!

Am Samstag sagte die Gastro-Unternehmerin im bayerischen Wolfratshausen "Ja" zu ihrem Jugendfreund Andreas Mecky (45). Dabei trug das Brautpaar ganz traditionell bayerische Tracht, und auch die anschließende Party wurde zünftig begangen. Wie 'BILD' meldete, feierten die beiden nämlich bei sich zuhause, mit Zelt und Bar vorm Haus. Das liegt nahe, denn wer am malerischen Sternberger See wohnt, für den ist das eigene Haus als Partylocation für rund 100 Leute wahrscheinlich auch besser geeignet, als die Etagenwohnung in Hasenbergl. Und so gab es dann auch Catering vom Feinsten: Nudeln mit Trüffeln und Steak von Promi-Wirt Ugo Crocamo, der auch Treuzeuge war. Zu den Stargästen gehörte unter anderem Giulia Siegel (44).

Simone Ballacks Jugendfreund

Obwohl sie erst jetzt den Bund für's Leben schlossen, kennen sich Simone Ballack und Andreas Mecky schon seit ihrer Jugendzeit, gingen beide in Kaiserslautern zu Schule. Schließlich verloren sie sich aus den Augen, bis sie sich im vergangenen Jahr wieder zusammen fanden. Danach ging alles ganz schnell: Schon auf dem Oktoberfest soll es dann mächtig geknistert haben. Ende des Jahres hieß es dann offiziell: "Ja, wir sind ein Paar", bevor im Januar der Heiratsantrag folgte. Während Simone nach ihrer Ehe mit Michael Ballack zum zweiten Mal "Ja" gesagt hat, ist es für den frisch gebackenen Ehemann eine Premiere. Herzlichen Glückwunsch!

