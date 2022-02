Allgemein | STAR NEWS

Silvia Wollny: Sorge nach Haralds Herzinfarkt

DE Deutsche Promis - Eigentlich wollte die Familie Wollny um Mama Silvia (57) ihrem großen Traum Türkei in der aktuellen Staffel einen Schritt näher kommen. Doch in der letzte Folge von 'Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!' schlug das Schicksal zu. Silvias Verlobter Harald (61) erlitt einen Herzinfarkt.

"Wie eine Maus in der Ecke"

Das Drama hatte sich bereits im Oktober 2021 ereignet. Die Familie schmiedete an Plänen, in die Türkei auszuwandern, schaut sich in ihrem liebsten Urlaubsland schon mal Wohnungen an, als Haralds Herzmonitor anschlägt. "Ganz schrecklich laute Töne", blickte Silvia auf den Schreckensmoment zurück. Statt für eine Zukunft unter südlicher Sonne zu planen, geht es zurück nach Deutschland, denn Harald muss sich schonen. Unter Tränen verrät Silvia in der RTLZWEI-Sendung: "Ich würde mich am liebsten wie eine Maus in die Ecke setzen und die Hände über dem Kopf zusammenschmeißen."

Wie geht es weiter für Silvia Wollny?

Besonders besorgniserregend: Es ist nicht Haralds erster Herzinfarkt, denn drei Jahre zuvor hatte ihm seine Gesundheit bereits zu schaffen gemacht — und auch das ausgerechnet in der Türkei. Damals war der Reality-Star in einem Restaurant zusammengebrochen, es folgte eine lange Rekonvaleszenz. Der Herzmonitor wurde sein ständiger Begleiter. Dass sein Herz erneut schlapp macht, wirft Auswanderungspläne zunächst einmal über den Haufen: Harald soll seiner Gesundheit zuliebe in der Nähe der behandelnden Ärzte bleiben. "Ich weiß jetzt nicht, wie's weiter laufen soll", gestand Silvia.

Haralds Gesundheit überschattete auch die Taufe der im Mai geborenen Zwillinge Casey und Emory von Tochter Sarafina und Schwiegersohn Peter — der Patient konnte seine besten Wünsche nur per Videobotschaft überbringen. Bleibt zu hoffen, dass es für Silvia Wollny und ihre Familie bald wieder aufwärts geht.

