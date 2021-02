Allgemein | STAR NEWS

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß: Auch andere Mütter gehen arbeiten

DE Deutsche Promis - Stefanie Kloß (36) coacht ab Freitag (27. Februar) bei 'The Voice Kids' auf Sat.1 allein. Während die Sängerin der Band Silbermond ('Krieger des Lichts') bei 'The Voice' noch Unterstützung von ihrer Kollegin Yvonne Catterfeld (41) hatte, kommt es bei der Ableger-Show jetzt einzig auf ihren Input an. War die Umstellung schwierig?

"Mehr auf sich selbst hören"

"Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, alles zu teilen, den Gesprächsanteil, den Druck, die Aufregung. Immer jemanden zu haben, mit dem man sich beraten kann und noch eine weitere Meinung hat", gibt Stefanie im Gespräch mit 'Gala' zu. Doch auch das Solo-Coachen hat für sie seine Reize: "Man muss wieder mehr auf sich selbst hören und sich auf seine eigene Intuition verlassen, weil man niemanden mehr hat, mit dem man sich absprechen kann." Hat die Tatsache, dass sie selbst Mutter ist, ihr mit den Kids in der Show geholfen? "Ich kann das nicht wirklich beurteilen, denn ich kenne ja den Unterschied nicht. Das erste Mal Coach bei 'The Voice Kids' war ich 2018, als ich gerade Mutter geworden bin", erzählt die Sängerin. Sie habe jedoch bestimmte Grundsätze, aber "all das wäre mir genauso wichtig, wenn ich nicht schon selbst ein Kind hätte."

Stefanie Kloß meistert die Doppelbelastung

Gleich mehrere Jobs zu arbeiten, macht der viel beschäftigten Sängerin trotz Kind nichts aus. "Vielen Mütter gehen nebenbei arbeiten", betont Stefanie Kloß. Es sei für sie nie eine Frage gewesen, ob das überhaupt klappen kann: "Wenn die Mutter glücklich ist, spürt das auch das Kind." Natürlich hatte die Pandemie Folgen für das Arbeitspensum, vor allem für Silbermond. Jetzt plant die Band eine Open-Air-Tour im Sommer, doch ob die stattfinden kann, steht noch in den Sternen: "Leider müssen wir aktuell von Monat zu Monat gucken, wie sich die Pandemie und auch die Impfsituation entwickelt."

Silbermonds Song 'Ein anderer Sommer' beschäftigt sich bereits mit dem Corona-Sommer. "Unsere Songs handeln meistens von Dingen, die um uns herum passieren und die uns kreativ machen. Für uns Musiker ist das die Art und Weise, mit den Dingen klarzukommen", erklärte die Sängerin. Jetzt hoffen Fans von Silbermond und Stefanie Kloß, dass sich der letzte Sommer nicht wiederholt.